"Kaset komplosu" davası

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, sabah saatlerinde başladığı savunmasını tamamladı.

İddianamede yer verilen usulsüz teknik ve fiziki takip ile dinlemelere değinen Demirhan, bu dinlemelerin yasal çerçevede gerçekleştirildiğini iddia etti.

Dinlemelere ilişkin yazışma ve belgelere emniyetin arşivinden ulaşılabileceğini ifade eden Demirhan, kamuoyunun yakından bildiği bazı isimlere yönelik istihbarat faaliyetleri çerçevesinde yapılan önleyici dinlemelerin kısa süreli olduğunu anlattı.

Kamuoyunda "tahşiyecilere kumpas" davası olarak bilinen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosyada "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 12 yıl, "iftira atmak" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirten Demirhan, bu nedenle FETÖ üyeliğine ilişkin savunma yapmayacağını söyledi.