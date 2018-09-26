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"Kaset komplosu" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:50 | Son Güncelleme

Sanık eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, sabah saatlerinde başladığı savunmasını tamamladı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, sabah saatlerinde başladığı savunmasını tamamladı.

İddianamede yer verilen usulsüz teknik ve fiziki takip ile dinlemelere değinen Demirhan, bu dinlemelerin yasal çerçevede gerçekleştirildiğini iddia etti.

Dinlemelere ilişkin yazışma ve belgelere emniyetin arşivinden ulaşılabileceğini ifade eden Demirhan, kamuoyunun yakından bildiği bazı isimlere yönelik istihbarat faaliyetleri çerçevesinde yapılan önleyici dinlemelerin kısa süreli olduğunu anlattı.

Kamuoyunda "tahşiyecilere kumpas" davası olarak bilinen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosyada "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 12 yıl, "iftira atmak" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirten Demirhan, bu nedenle FETÖ üyeliğine ilişkin savunma yapmayacağını söyledi.

Mevcut dosyada, "silahlı terör örgütüne üyelik" ile suçlandığını hatırlatan Demirhan, "Üyeliğe ilişkin ikinci bir hüküm verilmesi halinde mükerrer bir cezalandırmaya gidilmiş olacak ve bu durum hukuken mümkün olmayacaktır. Bu nedenle mahkemenin bu suçlamaya ilişkin dosyayı reddetmesini talep ediyorum." dedi.

İstanbul'da hüküm giydiği davanın delilleri arasında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'un da gösterildiğini aktaran Demirhan, söz konusu programı kullanmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Demirhan, tahliyesini talep etti.

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, ara karar yönelik, sanıklar ve taraf avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını aldı.

Heyet, duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayacak.

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