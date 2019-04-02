Kaset komplosu davası

Bina girişi ve otopark katında kameralar olduğunu ancak haftada bir görüntülerin silindiğini de dile getiren Yüksel, buna rağmen binaya girip çıkan şüpheli birilerine görmediğini aktardı.

Deniz Baykal'ın buraya gelip gittiğini anlatan Yüksel, ortaya çıkan görüntülerin ardından emniyette ifadesinin alındığını, kendisine izlettirilen görüntülerden evin Baytok'a ait olduğunu söylediğini bildirdi.

Mahkeme başkanının bu dönemde olağanüstü bir duruma rastlayıp rastlamadığını sorduğu Yüksel, rastlamadığını söyledi.

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 170 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Yetişik, 2013'te terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu Pensilvanya'ya gittiklerini, burada boşanmalarına yönelik talimat verildiğini belirtti. Yetişik, "Kadın olarak dinlemezseniz, örgütsel faaliyetlere, toplantılara katılmazsanız, Fetullah Gülen'den boşanma kararı geliyor." diye konuştu.

Erzurum'da görev yaptıkları sırada da Sedat Zavar'ın alt kat komşusu olduğunu anlatan Yetişik, örgütün toplantılarına da katıldıklarını söyledi.

Kendisinin, Abdullah Yetişik ile evlenmesinden sonra örgütle ilişiği bulunduğunu, kocasıyla aynı dönem mezunu Sedat Zavar ve eşinin de aynı şekilde FETÖ bağlantısı olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme başkanının soruları üzerine Yüksel, Deniz Baykal'ın korumalarla gidip geldiğini, Nesrin Baytok'un ise koruması bulunmadığını ancak şoförü olduğunu ifade etti.

Yüksel, emniyet aşamasında kendisine gösterilen görüntülerle ilgili "CD'deki görüntüler bizim binanın görüntüleriydi. Nesrin hanımın evine ait bir görüntüydü." diye konuştu.

Başörtülü olmasına rağmen evlendikten sonra örgüt talimatıyla başını açtığını söyleyen Yetişik, Pensilvanya'ya da "cemaat" tarafından götürüldüklerini anlattı.

Yetişik, aynı şekilde Sedat Zavar ve eşinin de 2002'de örgüt elebaşının yanına gittiğini bildiğini söyledi.

Örgütten atılması ve boşama talimatının ardından kocasının evden ayrıldığını ve gelmediğini ifade eden Yetişik, Sedat Zavar ile konuşması ve onun aracılık etmesi üzerine eşinin döndüğünü aktardı.

Yetişik, ancak 2015'te bir boşanma davası açtığını ve hala boşanma işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Diğer tanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

