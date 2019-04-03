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Kaset komplosu davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen ve tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlarının katıldığı duruşmada bazı tanıklar dinlendi.

Tanıklardan Ankara Anahtarcılar Kilitçiler Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Polat, 1990’dan beri emniyet ve resmi kurumlarla çalıştığını anlattı.

Ancak şu anda kamu kurumlarına giremediğini belirten Polat, "En son Başbakanlığa gittim, '3 kasa açılacak' dediler. Kasanın bir tanesini açtım, polis 'Sizi dışarı alacağım' dedi." diye konuştu.

FETÖ'ye yönelik soruşturmaların başlamasının ardından emniyetten bazı yetkililerin kendilerinden bilgi talebinde bulunduğunu anlatan Polat, o dönemde sanıklardan Özgür Türker'in de kendisiyle görüşmek istediğini öğrendiğini bildirdi.

Elemanıyla birlikte bir sabah Türker ile buluştuklarını aktaran Polat, bir simitçiye gitmeyi önerdiğini ancak Türker'in "Orada kamera vardır" demesi üzerine arabada konuştuklarını anlattı.

Polat, "Türker, cihaz yerleştirme olaylarında kendisinin olmadığını söyledi. Ben de 'Olayın içinde yoksan zaten yoksundur. İfadeye çağrılırsam bildiğimi anlatırım' dedim." ifadesini kullandı.

Dava kapsamında bahsedilen yerlerin kapılarını açmaya kendisinin gitmediğini, eleman gönderdiğini ifade eden Polat, gizli tanık "Kılıç"ın kendisinin eski elemanı olduğunu belirtti.

Zaman zaman emniyet birimlerinin talebi üzerine polislere çilingirlik eğitimleri verdiğini kaydeden Polat, çilingirlerin bazı sıkıntıları olduğunu belirterek, "Emniyetten gelip 'Bu kapı açılacak' dediklerinde bir şey soramıyoruz." dedi.

Sanıklardan Hami Güney söz alarak, devlet adına yaptıkları işlerin illegal hale getirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

- Diğer tanıklar

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.D, sanıklardan Emre Baykal'ı tanıdığını bildirerek, "Kendisi devrem olur. Cemaatle tanışmama Baykal sebep oldu. Birlikte sohbetlere gittik. Ben de 6 yıl 3 ay ceza aldım." diye konuştu.

Tanık E.K. de sanıklardan Mehmet Demirbilek ile birlikte Ankara'da FETÖ sohbetlerine gittiklerini anlattı ve "Ben zaten liseden itibaren bu yapıdaydım. 2013'te Demirbilek ile aynı sohbet grubundaydım. Ben de 1 yıl 6 ay ceza aldım, hükmün açıklanması geri bırakıldı." dedi.

Tanık K.D. ise sanıklardan Ali Arslantaş ile Personel Daire Başkanlığında birlikte çalıştıklarını, 1998-2000 arasında kendisinin de katıldığı FETÖ toplantılarında Arslantaş'ı gördüğünü bildirdi.

Mahkeme, davayı yarına erteledi.

- Gizli tanığın beyanı

Çilingir olan gizli tanık "Kılıç", 13 Şubat 2019'da mahkemeye verdiği ifadede, sanıklardan Özgür Türker'in "terör örgütünün hücre evlerine yönelik operasyonlar yapıldığı" gerekçesiyle 2009-2013 yıllarında bazı ev ve otomobil kapılarını kendisine açtırdığını, bu sırada yanında iki üç kişi daha olduğunu belirtmişti.

Kızılay tarafındaki bir evin kilidini açtıktan sonra ekibin içerideki kamera ve dinleme cihazlarını söktüklerini, kitaplıktaki bir yere kamera yerleştirdiklerini, Balgat'ta MHP Genel Merkezi'ne yakın binaya da girdiklerini bildiren "Kılıç", Beytepe'de Angora Evleri Sitesi'nde ise kapı kilidini açtığı evin Deniz Baykal'a ait olduğunu daha sonra öğrendiğini kaydetmişti.

Gizli tanık, "Onlara, 'Burayı bana niye açtırdınız? Burası Deniz Baykal'ın evi mi?' diye sordum. 'Evet, Baykal'ın evi' şeklinde yanıtladılar" beyanında bulunmuş, lüks araçla siteye girerken kimlik sorulmadığını anlatmıştı.

"Kılıç", yapılan işlemlerden tedirgin olan Özgür Türker'in evine gelerek, "Bu yaptığın işleri kimseye söyleme. Bu işleri farklı amaçlardan dolayı yaptık. Sonra sen sıkıntıya girersin." dediğini bildirmişti.

- İddianame

İddianamede sanıkların FETÖ faaliyetleri kapsamında, 24 mağdur/müştekiye yönelik 10 ikamet, 2 iş yeri olmak üzere 12 ayrı adrese, ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayınlandığı belirtilmişti.

Sanıklar "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "siyasi hakların kullanılmasını engelleme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "kamu görevlisinin sahteciliği", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından yargılanıyor.

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deniz baykal hasan polat MHP

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