Kaset komplosu davası

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları hazır bulundu. Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada SEGBİS vasıtasıyla beyanda bulunan tanık Hasan Polat, örgütle tanışıklığının ortaokul öncesinde, 1979 yılında başladığını, sonraki süreçte 1985-1986 yıllarında tekrar tanışma durumunun olduğunu hatırlattı. İstanbul'da örgüt evlerinde kalmakla başlayan sürecin, örgüt içindeki ev abisi, semt abisi, bölge abisi, Kıbrıs ülke sorumluluğu gibi bütün konumlardan geçtiğini belirten Polat, bir dönem mahrem imamlık olmasa da mahrem birimlere öğrenci hazırlama tarzında çalışmalar da yaptığını ifade etti. Polat, bu davanın sanıklarından "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman Özdil'i de tanıdığını, bir seneye yakın birlikte çalıştıklarını, kendisi o dönem Ege Bölgesi milli eğitim sorumlusuyken Osman Özdil'in de Ankara dahil 10-11 ilden sorumlu olduğunu öne sürdü.

Örgütle yaşadığı problemlerden dolayı sonraki süreçte görevden alınıp Gaziantep'e gönderildiğini anlatan Polat, Osman Özdil'in de emniyet imamlığına, Kemalettin Özdemir'in yerine getirildiğini iddia etti. Polat, Gaziantep'ten ayrıldıktan sonra bir iki defa Amerika'ya gittiğini ve örgüt lideri Fetullah Gülen'in yanında kaldığını dile getirerek, "2002'de hain ilan edildikten sonra cemaatten ayrıldım." dedi. Emniyet içindeki usulsüz dinleme ve kayıtlarla ilgili net bir bilgiye sahip olmadığını söyleyen Polat, ancak FETÖ dışında bunu yapabilecek bir yapı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Duruşmanın sanıklarından Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek hakkında bilgisi de sorulan Polat, bu kişilerin örgüt içinde meşhur kişiler olduğunu ancak onlarla birebir mesaisinin bulunmadığını söyledi. - "Gülen'e hesap verirler" Örgütün işleyişi hakkında da bilgiler veren Polat, emniyet ve askeriyenin imamlarının bağımsız çalıştıklarını, doğrudan Fetullah Gülen'e bağlı olduklarını ve ona hesap verdiklerini belirtti.