"Kaset komplosu" davasında ara karar

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile Cumhuriyet Savcısının mütalaası alındı.
Savcı, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
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