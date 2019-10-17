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Kaset komplosu davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanıklı davada duruşma ertelendi

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, bazı tanıkların dinlenmesinin ardından, sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı. İddia makamının, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını talep ettiği mütalaasının ardından müzakere için duruşmaya ara verildi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların yakalama kararlarının devamına ve infazının beklenilmesine hükmetti.

Bazı tutuksuz sanıkların, ikametlerine en yakın emniyet birimine giderek imza atma şeklinde gerçekleşen adli kontrolü kaldıran mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşmaya, tanık beyanlarıyla devam edilmek üzere 6 Ocak 2020'ye kadar ara verildi.

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