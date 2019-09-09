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'Kaset' tartışması! MHP'li ismin Yaşar Okuyan'a verdiği yanıt tepki çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP’li Yaşar Okuyan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sözlerine MHP'den 'Müptezel Yaşar' yanıtı geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nun kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çekti.

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin Yaşar Okuyan'a verdiği yanıt tepki çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir" sözlerinin başlık olarak kullanıldığı bir haberi, sosyal medya hesabından alıntılayan CHP'li Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Bahçeli’ye yönelik “Kasetin var mı?" sorusunu yöneltti.

Okuyan'ın bu sözlerine MHP cephesinden gelen yanıt ise sosyal medyada tepki topladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından verdiği yanıtta Yaşar Okuyan’a “Müptezel Yaşar” diye seslenirken “Eğer bir kaset varsa ya ananla ya da karınla olabilir, onu onlara sor…” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Yaşar Okuyan kaset hidayet vahapoğlu

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