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Kaşığı dilinize koyun ve bekleyin! Eğer kaşıkta mor leke varsa...

İLGİNÇ HABERLER  | 27.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Evde kendi imkanlarınız sağlık testi yapmaya ne dersiniz? Kaşık testi ile vücudunuzdaki değişimler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Elbette tıbbi testler kadar kesin ve sağlıklı sonuçlar vermeyebilir ama denemekten de zarar gelmez değil mi?

Kaşığı dilinize koyun ve bekleyin! Eğer kaşıkta mor leke varsa...

Kaşık kullanarak bir dakika içinde organlarınızın sağlığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İlginç bir alternatif yöntem olan kaşık testinin sonuçları kesin olmayabilir, en başta bunu belirtmek isteriz. Bu ufak test de zaman zaman sağlığınız hakkında bilgi verebilir. Eğer pratik yöntemi uygulamak isterseniz yazımızı okumaya devam etmelisiniz...

KAŞIK TESTİ NASIL YAPILIR?

Bir adet tatlı kaşığı alın ve arka kısmını diliniz ile ıslatın. Tüm yüzeyi tükürüğünüzle ıslattığınıza emin olmalısınız.

Ardından kaşığı buzdolabı poşetine koyun. Güneş alan bir yerde poşeti bir dakika bekletin. Kaşığı poşetten çıkardıktan sonra sonuçları şu şekilde inceleyebilirsiniz;

  • Kaşıkta çürük kokusuna benzer güçlü bir koku varsa akciğer ya da mide problemi,
  • Tatlı bir koku varsa şeker şeker ihtimali,
  • Amonyak benzeri bir koku varsa böbreklerle ilgili bir problem olabilir.
  • Kaşıkta sarı ya da beyaz bir doku varsa tiroid bezi problemi,
  • Beyaz leke varsa solunum yolu enfeksiyonu problemi,
  • Turuncu leke varsa böbrek hastalığı,
  • Mor leke varsa da yüksek kolesterol seviyesi veya bronşit rahatsızlığı olabilir.


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