Kaşığı dilinize koyun ve bekleyin! Eğer kaşıkta mor leke varsa...

Kaşık kullanarak bir dakika içinde organlarınızın sağlığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İlginç bir alternatif yöntem olan kaşık testinin sonuçları kesin olmayabilir, en başta bunu belirtmek isteriz. Bu ufak test de zaman zaman sağlığınız hakkında bilgi verebilir. Eğer pratik yöntemi uygulamak isterseniz yazımızı okumaya devam etmelisiniz...
Bir adet tatlı kaşığı alın ve arka kısmını diliniz ile ıslatın. Tüm yüzeyi tükürüğünüzle ıslattığınıza emin olmalısınız.
Ardından kaşığı buzdolabı poşetine koyun. Güneş alan bir yerde poşeti bir dakika bekletin. Kaşığı poşetten çıkardıktan sonra sonuçları şu şekilde inceleyebilirsiniz;