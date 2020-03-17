Kasık ağrısı neden olur, nasıl tedavi edilir?

Kasık, kalçanızın midenizle uyluğunuz arasındaki bir alanıdır. Karnınızın bittiği ve bacaklarınızın başladığı yerde bulunur. Kasık bölgesinde bacağınızı hareket ettirmek için birlikte çalışan beş kas bulunur. Kasık ağrısı bu bölgede görülen farklı nedenlere sahip olan bir rahatsızlıktır. Ağrı tipik olarak spor gibi fiziksel aktivitenin neden olduğu bir yaralanmadan kaynaklanır. Kasık bölgesindeki çekilmiş veya gerilmiş bir kas, sporcular arasında en yaygın yaralanmalardan biridir.
Kasık ağrısı yaygın bir semptomdur ve herkesin başına gelebilir. Kasık ağrısının diğerlerinden daha yaygın olan bazı potansiyel nedenleri vardır. Kasık ağrısının en yaygın nedeni kasık bölgesindeki kasların, bağların veya tendonların zorlanmasıdır. Bu yaralanma türü çoğunlukla sporcularda görülür. Kasık ağrısının bir başka yaygın nedeni kasık fıtığıdır. Kasık fıtığı, karın iç dokuları kasık kaslarındaki zayıf bir noktadan geçtiğinde ortaya çıkar. Bu, kasık bölgenizde şişkin bir yumru oluşturabilir ve ağrıya neden olabilir.
Böbrek taşları (böbreklerde ve mesanede küçük, sert mineral birikintileri) veya kemik kırıkları da kasık ağrısına neden olabilir. Daha az yaygın nedenler
Kasıkta ağrı veya rahatsızlığa neden olabilecek daha az yaygın bozukluklar ve durumlar şunlardır:
Bağırsak iltihabı
Testis iltihabı
Genişlemiş lenf düğümleri
Yumurtalık kistleri
Sıkışmış sinirler
İdrar yolu enfeksiyonları (İYE)
Kalça osteoartriti
Kasık bölgenizdeki ağrı veya rahatsızlık en yaygın olarak birkaç kasık kasından veya bağ grubundan birinin gerilmesinin, çekilmesinin veya yırtılmasının bir sonucudur. Bu özellikle atletikseniz veya çok fazla günlük fiziksel iş yapıyorsanız yaygındır. Yaralanma veya iltihaplanma kasık ağrısının en yaygın nedeni olsa da diğer nedenler şöyledir: Sol taraflı kasık ağrısının en yaygın nedeni kasık bölgenizdeki kasları aşırı zorlayan veya aşırı kullanan bir yaralanmadır. Kasık yaralanmaları, hareket ettiğinizde daha da fazla acıya neden olabilecek yaralanmaların yakınında iltihaplanmaya neden olabilir. Böbrek ve mesanede kalsiyum veya diğer mineraller birikip sertleştiğinde meydana gelen böbrek taşları ya da kasık bölgesinde, özellikle pelvik kemik çevresinde veya femurun (üst bacak kemiği) pelvisle buluştuğu yerde kırık kemikler ağrıya neden olabilir. Daha az yaygın olmakla birlikte, sol taraflı kasık ağrısının başka olası nedenleri de vardır. Bunlar arasında büyümüş lenf düğümleri, kasık fıtığı, idrar yolu enfeksiyonu, yumurtalık kisti sayılabilir.
Dünyaya yeni bir hayat getirmek kuşkusuz heyecan ve mutluluk veren bir durum. Ancak birçok gebe bu süreçte rahatsızlık, ağrı ve diğer istenmeyen semptomları yaşayabilir. Hamilelik sırasında rahatsız edici semptomun bir örneği , özellikle hamileliğin sonraki aylarında kasık ve iç uyluktaki ağrıdır. En sık ikinci trimesterde hissedilir. Yuvarlak bağ ağrısı semptomları arasında göbekte keskin, ani bir spazm bulunur. Birkaç kalın bağ, hamilelik sırasında büyüdükçe rahminizi çevreler ve destekler. Bunlardan birine yuvarlak bağ denir. Yuvarlak bağ, rahmin ön kısmını kasıklarınıza, bacaklarınızın pelvisinize bağlandığı bölgeye bağlar. Yuvarlak bağ normalde yavaşça gerilir ve rahatlar. Bebeğiniz ve rahim büyüdükçe yuvarlak bağ uzar. Bu, zorlanma olasılığını artırır. Ani hareketler, bağın lastik bant kopması gibi hızlı bir şekilde sıkılmasına neden olabilir. Yuvarlak bağ ağrısı endişe verici ve rahatsız edici olabilir. Ancak hamilelik sırasında vücudunuz değiştiği için normal kabul edilir. Yuvarlak bağ ağrısı semptomları arasında göbekte keskin, ani bir spazm bulunur. Genellikle sağ tarafı etkiler, ancak her iki tarafta da olabilir. Hapşırma, öksürme, gülme, yatakta yuvarlanmak ve çok hızlı ayağa kalkmak da ağrıya da neden olabilir. Ani hareketlerden kaçının. Germe egzersizleri veya doğum öncesi yoga yapmak yardımcı olabilir. Her konuda mutlaka doktorunuza danışın.
Sağ tarafınızda bir ağrı yaşıyorsanız eğer bunun nedenleri arasında da sıklıkla görülen sebep kasıkların fazla zorlanması sayılabilir. Fiziksel olarak aktif insanlar arasında yaygındır. Kas, bağ veya tendon hasarının ötesinde kasık ağrınız aşağıdaki gibi çeşitli durumlardan herhangi birinin sonucu olabilir: Kalçanızdaki artrit, büyümüş lenf düğümleri, femur fıtığı, kalça kırığı, kasık fıtığı, böbrek taşı, osteitis pubis, yumurtalık kisti, sinir sıkışması, idrar yolu enfeksiyonları.
Kasık ağrısı vakalarının çoğu tıbbi müdahale gerektirmez. Bununla birlikte, ateş veya şişlikle birlikte şiddetli, uzun süreli ağrı hissederseniz bir doktora görünmelisiniz. Bu belirtiler daha ciddi bir durumu gösterebilir.
Doktorunuz semptomlarınızı değerlendirecek ve herhangi bir fiziksel aktivite hakkında soru soracaktır. Bu bilgiler doktorunuzun sorunu teşhis etmesine yardımcı olacaktır. Daha sonra gerekirse kasık bölgesinin fiziksel muayenesi ve diğer testler yapılacaktır.
Kasık bölgesinde kalıcı veya olağandışı ağrı yaşıyorsanız, doktorunuz rahatsızlığın kaynağını belirleyebilir ve bir tedavi planı geliştirebilir. Kesinlikle aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışın:
Kasık kemiğinizin yanındaki bir fıtık gibi şişkinlik gibi belirgin fiziksel semptomlarınız varsa,
Bir idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinizi düşünüyorsanız tedavi olmak önemlidir. Tedavi edilmeyen enfeksiyon, böbrek enfeksiyonuna neden olabilir.
Böbrek taşı belirtileri varsa,
Kasık ağrınız ani ve şiddetli ise veya eşlik ederse derhal tıbbi yardım almalısınız.
Kasık ağrınıza ateş, kusma, hızlı nefes alma, halsizlik, baş dönmesi, baygınlık varsa rüptüre yumurtalık kisti de dahil olmak üzere bir dizi durumun belirtileri olabilir. Bu belirtileri de yaşıyorsanız mutlaka hekime danışmalısınız.
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