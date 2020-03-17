Kasık ağrısı neden olur, nasıl tedavi edilir?

Kasık, kalçanızın midenizle uyluğunuz arasındaki bir alanıdır. Karnınızın bittiği ve bacaklarınızın başladığı yerde bulunur. Kasık bölgesinde bacağınızı hareket ettirmek için birlikte çalışan beş kas bulunur. Kasık ağrısı bu bölgede görülen farklı nedenlere sahip olan bir rahatsızlıktır. Ağrı tipik olarak spor gibi fiziksel aktivitenin neden olduğu bir yaralanmadan kaynaklanır. Kasık bölgesindeki çekilmiş veya gerilmiş bir kas, sporcular arasında en yaygın yaralanmalardan biridir. KASIK AĞRISI NEDEN OLUR? Kasık ağrısı yaygın bir semptomdur ve herkesin başına gelebilir. Kasık ağrısının diğerlerinden daha yaygın olan bazı potansiyel nedenleri vardır. Kasık ağrısının en yaygın nedeni kasık bölgesindeki kasların, bağların veya tendonların zorlanmasıdır. Bu yaralanma türü çoğunlukla sporcularda görülür. Kasık ağrısının bir başka yaygın nedeni kasık fıtığıdır. Kasık fıtığı, karın iç dokuları kasık kaslarındaki zayıf bir noktadan geçtiğinde ortaya çıkar. Bu, kasık bölgenizde şişkin bir yumru oluşturabilir ve ağrıya neden olabilir.

Böbrek taşları (böbreklerde ve mesanede küçük, sert mineral birikintileri) veya kemik kırıkları da kasık ağrısına neden olabilir. Daha az yaygın nedenler

Kasıkta ağrı veya rahatsızlığa neden olabilecek daha az yaygın bozukluklar ve durumlar şunlardır: Bağırsak iltihabı

Testis iltihabı

Genişlemiş lenf düğümleri

Yumurtalık kistleri

Sıkışmış sinirler

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE)

Kalça osteoartriti SOL KASIK AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR? Kasık bölgenizdeki ağrı veya rahatsızlık en yaygın olarak birkaç kasık kasından veya bağ grubundan birinin gerilmesinin, çekilmesinin veya yırtılmasının bir sonucudur. Bu özellikle atletikseniz veya çok fazla günlük fiziksel iş yapıyorsanız yaygındır. Yaralanma veya iltihaplanma kasık ağrısının en yaygın nedeni olsa da diğer nedenler şöyledir: Sol taraflı kasık ağrısının en yaygın nedeni kasık bölgenizdeki kasları aşırı zorlayan veya aşırı kullanan bir yaralanmadır. Kasık yaralanmaları, hareket ettiğinizde daha da fazla acıya neden olabilecek yaralanmaların yakınında iltihaplanmaya neden olabilir. Böbrek ve mesanede kalsiyum veya diğer mineraller birikip sertleştiğinde meydana gelen böbrek taşları ya da kasık bölgesinde, özellikle pelvik kemik çevresinde veya femurun (üst bacak kemiği) pelvisle buluştuğu yerde kırık kemikler ağrıya neden olabilir. Daha az yaygın olmakla birlikte, sol taraflı kasık ağrısının başka olası nedenleri de vardır. Bunlar arasında büyümüş lenf düğümleri, kasık fıtığı, idrar yolu enfeksiyonu, yumurtalık kisti sayılabilir.

HAMİLELİKTE KASIK AĞRISI NEDEN OLUR? Dünyaya yeni bir hayat getirmek kuşkusuz heyecan ve mutluluk veren bir durum. Ancak birçok gebe bu süreçte rahatsızlık, ağrı ve diğer istenmeyen semptomları yaşayabilir. Hamilelik sırasında rahatsız edici semptomun bir örneği , özellikle hamileliğin sonraki aylarında kasık ve iç uyluktaki ağrıdır. En sık ikinci trimesterde hissedilir. Yuvarlak bağ ağrısı semptomları arasında göbekte keskin, ani bir spazm bulunur. Birkaç kalın bağ, hamilelik sırasında büyüdükçe rahminizi çevreler ve destekler. Bunlardan birine yuvarlak bağ denir. Yuvarlak bağ, rahmin ön kısmını kasıklarınıza, bacaklarınızın pelvisinize bağlandığı bölgeye bağlar. Yuvarlak bağ normalde yavaşça gerilir ve rahatlar. Bebeğiniz ve rahim büyüdükçe yuvarlak bağ uzar. Bu, zorlanma olasılığını artırır. Ani hareketler, bağın lastik bant kopması gibi hızlı bir şekilde sıkılmasına neden olabilir. Yuvarlak bağ ağrısı endişe verici ve rahatsız edici olabilir. Ancak hamilelik sırasında vücudunuz değiştiği için normal kabul edilir. Yuvarlak bağ ağrısı semptomları arasında göbekte keskin, ani bir spazm bulunur. Genellikle sağ tarafı etkiler, ancak her iki tarafta da olabilir. Hapşırma, öksürme, gülme, yatakta yuvarlanmak ve çok hızlı ayağa kalkmak da ağrıya da neden olabilir. Ani hareketlerden kaçının. Germe egzersizleri veya doğum öncesi yoga yapmak yardımcı olabilir. Her konuda mutlaka doktorunuza danışın.