Kasık bölgesindeki ağrı ve şişlik hissine dikkat

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sarper Işıksel, kasık fıtıklarının, çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebildiğini belirterek, "Erkeklerde daha sık olarak ortaya çıkmakla birlikte kadınlarda da fıtıklar çokça görülmektedir. Bu durum, sadece bir yapısal bozukluk olmakla kalmamakta, birtakım problemlere, hatta acil durumlara sebebiyet verebilmektedir. En basit problem ağrı ve şişliktir." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, kasık fıtıklarının; doğuştan veya sonradan olabilen karın duvarındaki yapısal bozukluklar olduğu, çoğunlukla kendini kasıkta bir şişlikle belli ettiği ancak bazen asıl şikayetin kasık ağrısı olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, kasık fıtıklarının, cerrahi muayene ile teşhis edildiği belirtilerek, "Bazı durumlarda ultrason veya MR gibi tetkik yöntemleri teşhis koymak için gerekli olabilir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sarper Işıksel, tüm cerrahi hastalıklar ve cerrahi ameliyatlar içerisinde fıtıkların çok büyük yer kapladığına işaret ederek, "Kasık fıtıkları, çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebilmektedir. Erkeklerde daha sık olarak ortaya çıkmakla birlikte kadınlarda da fıtıklar çokça görülmektedir. Bu durum, sadece bir yapısal bozukluk olmakla kalmamakta, birtakım problemlere, hatta acil durumlara sebebiyet verebilmektedir. En basit problem ağrı ve şişliktir." ifadelerini kullandı.