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Kasık dekoltesini fazla abartınca... Kim'den frikik şov!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.08.2018 09:29 | Son Güncelleme

Paylaşımları ve geniş kalçalarıyla her daim isminden söz ettirmeyi başaran Kim Kardashian elbisesinin kurbanı oldu.

Kasık dekoltesi modasına uyan ünlüler arasına Kim Kardashian da girdi. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı...

Kim Kardashian'dan frikik şov!

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Kıyafetiyle uyum sağlaması için jip kiralayan Kim Kardashian, eğlence çıkışı arkadaşlarını kaldıkları otele bıraktı.
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Kasık dekoltesiyle nefes kesmeyi planlayan Kim Kardashian, kıyafetinin kontrolünü sağlayamayınca bol bol frikik verdi.
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Eliyle eteğini kapatmaya çalışsa da pek başarılı olamayan ünlü isim eğlence çıkışı bakın nasıl görüntülendi...
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