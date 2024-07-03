Kasık fıtığı nedir, belirtileri nelerdir? Kasık fıtığı tedavisi

Fıtık, genellikle ciddi bir sağlık sorunu olmasa da bazı durumlarda komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, fıtık belirtileri fark edildiğinde veya bir fıtık teşhisi konulduğunda, zamanında tedavi edilmesi önemlidir. Kasık fıtığı genellikle ciddi bir durum olmasa da, sıkışma veya diğer komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle, fıtık belirtileri fark edildiğinde veya şüphelenildiğinde bir sağlık profesyoneline danışılması önemlidir.

Kasık fıtığı nedir?

Kasık fıtığı, karın içindeki organların (genellikle bağırsaklar) kasık bölgesindeki kas ve bağ dokuları arasından dışarı doğru çıkması durumudur. Bu durum genellikle karın içi basıncın artması veya kas ve bağ dokusunun zayıflaması sonucunda ortaya çıkar. Kasık fıtığı, karın bölgesindeki zayıf noktalar veya doğal açıklıklar boyunca gelişebilir ve sıklıkla öksürme, ağır kaldırma veya ani hareketler gibi durumlarda belirginleşebilir.

Kasık fıtığı belirtileri nelerdir?

Kasık fıtığı genellikle fiziki muayene ile teşhis edilebilir. Belirtiler genellikle aktivite sırasında veya karın içi basıncın arttığı durumlarda daha belirgin hâle gelir. Fıtık belirtileri fark edildiğinde veya şüphelenildiğinde bir sağlık profesyoneline danışılması önemlidir. Kasık fıtığı belirtileri şunlardır:

Kasık bölgesinde gözle görülebilir veya elle hisedilebilir bir şişlik veya yumru

Ağrı veya rahatsızlık hissi

Özellikle egzersiz yaparken ya da ağırlık kaldırırken kasık bölgesindeki şişliğin ya da çıkıntının belirgin hâle gelmesi

Hazımsızlık veya kabızlık

Rahatsızlık ve baskı hissi

Kasık fıtığı nerede ağrı yapar?

Kasık fıtığı genellikle kasık bölgesinde veya alt karında ağrıya neden olur. Ağrı fıtığın büyüklüğüne, konumuna ve ne kadar sıklıkla karın içi basıncın arttığına bağlı olarak değişebilir. Kasık ağrısı şöyle olabilir:

Kasık bölgesinde veya alt karında bir şişlik veya çıkıntı ile birlikte olabilir.

Öksürük, hapşırık, ıkınma veya ağır kaldırma gibi karın içi basıncını artıran aktiviteler sırasında daha belirgin hâle gelebilir.

Yürürken, koşarken veya merdiven çıkarken artabilir.

Dinlenirken veya yatarken genellikle azalır.

Keskin, batıcı veya yanma hissi şeklinde olabilir.

Bazen kasık bölgesinde veya uyluk iç kısmında uyuşma veya karıncalanma ile birlikte olabilir.

Kasık fıtığı ne zaman tehlikeli olur?

Kasık fıtığı, karın zarı ve içindeki organların kasık bölgesinde kasık duvarından dışarı çıktığı bir durumdur. Fıtık genellikle ağrısız bir şişlik olarak hissedilir ve öksürük, hapşırık, ıkınma veya ağır kaldırma gibi karın içi basıncını artıran aktiviteler sırasında daha belirgin hâle gelebilir. Kasık fıtığınız varsa ve aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, derhal tıbbi yardım almanız önemlidir:

Aniden ortaya çıkan veya şiddetlenen kasık ağrısı

Fıtık bölgesinde kızarıklık, morarma veya şişlik

Mide bulantısı ve kusma

Ateş

Genel halsizlik

Şiddetli ve sürekli kasık ağrısı

Fıtık bölgesinde yoğun kızarıklık ve şişlik

Yüksek ateş

Hızlı kalp atışı

Mantar gibi kokulu koyu renkli idrar

Bilinç bulanıklığı

Kasık fıtığı tedavisi cerrahidir. bu işlemde, fıtık karın içine geri itilir ve kasık duvarı zayıf noktadan güçlendirilir. genellikle genel veya bölgesel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 30 dakika sürer. Çoğu insan kasık fıtığı ameliyatından sonra aynı gün veya ertesi gün eve döner. Tam iyileşme birkaç hafta sürer ve bu süre zarfında ağır aktivitelerden kaçınmanız gerekir.







