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Kasık fıtığı tedavisinde ameliyat gerekiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

 - Çocuklarda kasık fıtığının aniden ortaya çıkan şişlik şeklinde kendini gösterdiğini belirten Emsey Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Kasık fıtığı tedavisinde ameliyat gerekiyor

İSTANBUL, (DHA) - Çocuklarda kasık fıtığının aniden ortaya çıkan şişlik şeklinde kendini gösterdiğini belirten Emsey Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz fıtığın kesin ve tek tedavisinin ameliyat olduğunun altını çizdi. Doğum öncesi kapanması gereken cep şeklindeki karın iç zarının kapanmaması nedeniyle oluşan kasık fıtığının doğuştan belli olduğunu söyleyen Korkmaz, bazen ortaya çıkması kendini belli etmesinin ilerleyen yaşlarda olabildiğini belirtti.

Çocuğun kasığında aniden ortaya çıkan şişlik şeklinde görülen kasık fıtığı, özellikle erkek çocuklarda şişlik bazen torbaya kadar uzanabilmektedir. Çocuk ağlayınca, ıkınınca belirginleşir, gün içinde kendiliğinden kaybolur. Çoğunlukla aile tarafından görülerek doktora getirilir, bazen de muayene sırasında fark edilir. Erkek çocuklarda biraz daha fazla olmak üzere, kız çocuklarında da görülmektedir. Çocukların ağlaması veya büyük çocukların zorlanması fıtığa neden olmaz. Dolayısıyla çocuğun kasık fıtığı olacağı doğuştan bellidir, sadece ortaya çıkması bazen çok erken, bazen daha geç yaşlarda olabilir.

KAPALI AMELİYAT MÜNKÜN

Kasık fıtığının teşhisinin muayene ile şişliğin görüldüğünü belirten Emsey Hospital Çocuk Cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz fıtığın elle karın içine itilmesi ile konulduğunu söyledi. Korkmaz; Şikâyeti olmayan çocukta ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile çoğunlukla tanı konulamaz. Fıtığın kesin ve tek tedavisi ameliyattır. Tanı konulunca en kısa sürede ameliyatını planlamak gerekir. Ameliyatı sadece boğaz ve akciğer enfeksiyonu gibi anestezi riskini artıran nedenler varsa ertelemek gerekir” dedi.

Tedavi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, “Ayrıca yenidoğan yoğun bakımda tanısı konan erken doğmuş (prematür) fıtık hastaları, tedavi bitimine kadar sıkı bir şekilde kontrol edilerek beklenir, taburcu olmadan veya hemen sonra ameliyatı planlanır. Kasık fıtığının tedavisi ameliyatla fıtık kesesinin kasık kanalı giriş seviyesinden bağlanmasıdır. Açık veya kapalı (laparoskopik yolla) yapılabilir. Açık ameliyat daha sık uygulanmaktadır. Kasık kanalı üzerinden 2 cm kadar kesi ile girilerek kese bulunur, keseye yapışık olan testisin damarları ve sperm kanalı ayrılır. Keseye dikiş geçilerek bağlanır. Laparoskopik ameliyatta ise göbekten 3 veya 5 mm kamera ile girilir ve kasık kanalı bölgesinden iğne yardımı ile kese boyun kısmı çepeçevre dönülerek bağlanır. Laparoskopik yöntemin, hemen hemen hiç yara izi kalmaması, tek taraflı fıtıklarda karşı tarafta fıtık oluşacak kese varsa onun da bağlanması gibi önemli avantajları olduğunun altını çizdi. Kasık Boğulması hakkında uyarılarda bulunan Çocuk Cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz ‘’Fıtık kesesine bağırsaklar gibi karın içi dokuların girmesi, sıkışması ve tekrar karın içine girmemesi durumuna fıtık boğulması diyoruz. Kasıkta düzelmeyen sert şişlik, ağrı, kusma ve huzursuzluk görülen bu hastalara acil müdahale etmek gerekir. Dokular elle karın içine itmeye çalışılır, yapılamazsa acil ameliyata alınır. Bu durum hem ameliyatın komplikasyonlarını artırır hem de çocuk için hayati risk oluşturur. Bu nedenle fıtık tanısı konulunca hemen ameliyat planı yapmak gerekir’’ ifadelerini kullandı.

TESTİS ZARAR GÖREBİLİR

Ameliyat sonrası enfeksiyona dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, “Çocuklarda kasık fıtığı ameliyatı çocuk cerrahisinin en sık yapılan ameliyatıdır ve ehil ellerde komplikasyon riski çok düşüktür. Dikkatli olunmazsa testisin kanal ve damarları zarar görebilir, bu da o taraf testisin küçülmesi, kaybolmasına neden olabilir. Ameliyat sonunda kontrol edilmezse testis kasık kanalı içinde kalabilir. Ameliyat sırasında steriliteye dikkat edilmezse yara enfeksiyonu görülebilir” diye konuştu.

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