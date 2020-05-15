Kaşık Surat: Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e Uzanan Tiyatro Oyunu

Türk tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ve oyuncu Can Remzi Ergen'in, bütün olumsuzluklara rağmen, hayatın aslında ne kadar yaşamaya değer olduğunu otizmli bir çocuğun gözünden anlatan oyunu "Kaşık Surat-Spoonface", 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde Birleşmiş Milletler'in kuruluş binasında gösterime hak kazandı.

"Kaşık Surat" adlı oyun, Kraliyet Akademisi Uluslararası Bilim Kurulu (RASIT) Genel Direktörü Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite tarafından yapılan davet üzerine, dünya prömiyerini, 21 Eylül "Uluslararası Barış Günü’nde", Birleşmiş Milletler’in Cenevre’deki merkezinde yapacak; ardından da dünya turnesine çıkacak.

"Billy Elliot" filminin de yazarı Lee Hall tarafından kaleme alınan ödüllü oyun, otizmli ve kanser hastası bir çocuğun hayata veda etmeden önceki son sözlerinden yola çıkıyor. Provaları süren Kaşık Surat’ bütün olumsuzluklar ve anlamsızlıklara rağmen 'hayatın aslında ne kadar da yaşamaya değer olduğunu' çocuk gözüyle, hem de otizmli bir çocuğun gözüyle anlatıyor. İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak sahneye konacak "Kaşık Surat"ın ana teması, "Seni sen yapan farklılığındır"...