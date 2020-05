Kaşık Surat: Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e Uzanan Tiyatro Oyunu

Türk tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ve oyuncu Can Remzi Ergen'in, bütün olumsuzluklara rağmen, hayatın aslında ne kadar yaşamaya değer olduğunu otizmli bir çocuğun gözünden anlatan oyunu "Kaşık Surat-Spoonface", 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde Birleşmiş Milletler'in kuruluş binasında gösterime hak kazandı.

Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi Ali Poyrazoğlu, Kaşık Surat oyununu değerlendirirken, "ötekileştirme konusunun, şu an içinde bulunduğumuz Corona virüsü salgınından çok da farklı olmayan bir hastalığa dönüştüğünü " dile getiriyor. Poyrazoğlu, "Hatta bu ötekileştirme hastalığı, bazı mikroplarından bile daha hızlı yayılıyor. Oyunumuzda, Arthur Rimbaud’nun ‘Öteki sensin’ cümlesinden yola çıkarak ötekileştirme üzerine konuşuyoruz. Empati duygusunu altıncı duyumuz haline getirmeden ne kendimizle olan barışın, ne de kitleler, ülkeler arası barışın sağlanamayacağını düşündüğümüz için bu oyunu sahnelemeye karar verdik" diyor.

Oyunda, hikayesi anlatılan otizmli çocuğu Can Remzi Ergen, ona hikayesini dünyayla paylaşmasında yardımcı olan yönetmeni de Ali Poyrazoğlu canlandırıyor. Poyrazoğlu ve Ergen oyunun provalarına bir yıl önce başlamış.

Ergen: "Farklılık ayrılık değil zenginliktir"

Oyunda otizmli genci çocuğu canlandıran Can Remzi Ergen de oyunun, hayatın yaşamaya değer olduğunu anlatması açısından güçlü bir dili olduğunu söylüyor. Hayatın anlamını aslında her bireyin kendisinin yarattığını hatırlatan Ergen, "Oyun, farklılığın ayrılık değil zenginlik getirdiğini üstüne basa basa söylüyor. Otizmlisin, farklılığın yüzünden okula gidememişsin, inandığın değerler yüzünden zulüm görmüşsün, ama her şeye rağmen hayat yaşamaya değer. ‘Spoonface