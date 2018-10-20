Kaşıkçı ailesi CIA ile anıldı

Nurcan DEMİRTAŞ-İSTANBUL(DHA) - SUUDİ Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten tam 18 gün sonra öldürüldüğü açıklanan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın adı 1987-95 yılları arasında El Kaide lideri Usame bin Ladin ile yaptığı söyleşilerle gündeme geldi. Bu da Cemal Kaşıkçı'nın adının dönem dönem CIA ile yan yana gelmesine neden oldu. Kaşıkçı ailesinden adı Usame bin Ladin ile anılan tek isim Cemal Kaşıkçı değil. Amcası Adnan Kaşıkçı'nın da Usame bin Ladin'i 80'li yıllarda CIA ile tanıştıran isim olduğu öne sürülmüştü

Cemal Kaşıkçı'nın dedesi Muhammed Halit Kaşıkçı, Şam'da tıp okuyup, cerrah oldu. Daha sonra Paris'e gidip tıp eğitimine devam etti. 1925'de Mekke'ye döndü ve Suudi Arabistan'ı kuran Kral İbn Suud'un özel doktoru oldu. Doktor Muhammed Kaşıkçı'nın oğullarından biri olan Adnan Kaşıkçı petrol ve silah satarak dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi. ABD'de yaşadığı süre içinde birçok devlet kurumu ve kişilerle ilişkisini geliştiren Kaşıkçı, henüz, 20 yaşındayken ülkesinin ordusuna Amerikan kamyonları sağlayan bir sözleşmeye imza attı .Yaşadığı aşklar, verdiği partiler, eşi Süreyya, dev yatı ve lüks harcamalarıyla 80'li yıllara damga vurdu. Yaşadığı Londra'da 6 Haziran 2017'de 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayatı filmlere konu olan Kaşıkçı'nın kardeşlerinden biri olan Ahmet Kaşıkçı oğluna Cemal Kaşıkçı adını verdi. Cemal Kaşıkçı, Arap milliyetçiliğine değil İslamcılığa ilgi duydu. Müslüman Kardeşler taraftarı oldu. 1991- 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yaptı. 1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan'da söyleşiler gerçekleştirdi. İngilizce yayın yapan Arab News de 4 yıl, Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğü görevinde 52 gün çalışan Kaşıkçı, görevden alındıktan sonra ülkeyi terk etti.