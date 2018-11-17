Kaşıkçı ailesi Cidde'deki evlerinde taziyeleri kabul ediyor

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Cidde'de ailesinin yaşadığı evde taziyeler kabul edilmeye başlandı.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, evinde babası için taziyeleri kabul ediyor.

Kayıtlarda, başsağlığı için taziye evine ziyaretlerin yapıldığı görülüyor. Gelenler arasında üst düzey yetkililerin olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Salah daha önce yaptığı açıklamada, babası için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde'deki evinde kabul edileceğini belirtmişti.

Cemal Kaşıkçı için dün Medine'deki Mescid-i Nebevi'de sabah namazını müteakip ve Mekke'deki Mescid-i Haram'da cuma namazını sonrası gıyabi cenaze namazları kılınmıştı.

Kaşıkçı ailesinin taziye ve gıyabi cenaze namazı açıklamaları, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın cinayet soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da önceki gün düzenlediği basın toplantısının ardından yapılmıştı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim'de giren ve Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine halen ulaşılamadı.

