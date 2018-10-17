Kaşıkçı Bilmecesi: Dünyanın Gözü İstanbul’da Yürütülen Soruşturmada

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim'de girdikten sonra kendisinden haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini ortaya çıkartmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Konuyla ilgili Türk yetkililerden son açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Tüm kurumların olayın aydınlatılması için etkili bir çalışma yürüttüğünü belirten Çelik, “Şundan herkesin emin olması gerekir, bu mesele net bir şekilde açığa çıkacaktır” diye konuştu. Çelik, meselenin örtülmesi, kapatılması, zamana bırakılması gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledi. Çelik bulguların da dünyayla açık şekilde paylaşılacağını vurguladı. Basına yansıyan Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Otaibi’nin tarifeli uçakla Türkiye’yi terk ettiği haberleriyle ilgili olaraksa Çelik, “Konsolosun dokunulmazlığı var, dolayısıyla herhangi bir şekilde seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz" dedi. Suudi Arabistan konsolosunun konutu inceleniyor

Pazartesi akşamı 19.15 sularında Suudi Arabistan'ın 4. Levent'teki başkonsolosluğunda yapılan 9 saat süren aramanın ardından Türk yetkililer bugün arama faaliyetlerini Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el Otaibi'nin konutunda sürdürüyor. “Konsolos Türkiye’den ayrıldı” iddiası Konutta arama çalışmaları başlamadan hemen önce hem Türk basınında hem de uluslararası basında Otaibi’nin Türkiye’den ayrıldığı haberleri yer aldı. Reuters haber ajansı Türk güvenlik yetkililerinin Otaibi’nin Riyad’a döndüğünü doğruladığını ve konsolostan gitmesinin istenmediğini, kendi isteğiyle ülkeden ayrıldığını söylediğini kaydetti. Devam eden soruşturmanın sonucu henüz belli değil, ancak hem Türk basınında hem de uluslararası basında Kaşıkçı’nın Suudi yetkililer tarafından konsoloslukta öldürüldüğü yönünde çeşitli iddialar dolaşmaya devam ediyor. “Kanıt bulundu” iddiası AP haber ajansı da, görüştüğü üst düzey bir Türk yetkilinin, “polisin Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda yaptığı aramada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne dair kanıt bulduğunu” söylediğini öne sürdü.

AP’ye göre yetkili yaklaşık dokuz saat süren aramanın ardından bulunan kanıtla ilgili ayrıntı vermedi. Ajans, yetkilinin soruşturmayla ilgili basına açıklama yapılması yasak olduğu için adının gizli tutulmasını istediğini bildirdi. CNN: “Türk yetkili Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü doğruladı” Benzer bir iddia CNN televizyonunda da yer aldı. CNN haberinde Pazartesi günü Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda yapılan arama çalışmalarının ardından ulaştığı bir Türk yetkilinin iki hafta önce öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin parçalara ayrıldığını söylediğine yer verdi. Erdoğan: “Toksik maddeler araştırılıyor” Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Yoğun temaslar neticesinde konsolosluktaki arama süreci başladı. Dün sabaha kadar yoğun bir çalışma yapıldı, bu çalışma devam edecek” dedi. Kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşılmasını umduğunu söyleyen Erdoğan, toksik maddelerin boyanarak çıkartılması gibi şeylerin de araştırıldığını kaydetti. Çavuşoğlu: “Diplomatlara kısıtlama yok”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklama yapan isimlerdendi. Çavuşoğlu Türkiye’nin Viyana Sözleşmesi’nden doğan hakları kapsamında Suudi diplomatlara yönelik yurtdışı çıkış yasağı gibi uygulamalara gitme eğiliminde olmadığına işaret etti. Çavuşoğlu, “Bugün tabii Suudi Arabistan’ın herhangi bir diplomatı ülkesine gitmek isterse gidebilir, buna yönelik bir kısıtlama yok. Ama dün epeyce bir çabadan ve aradan sonra, başsavcılık uzmanlarla birlikte büyükelçilik binasına girdiler ve dün gece sabah beş gibi çalışmalarını burada tamamladılar. Bugün itibariyle de başkonsolosluk rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir” diye konuştu. “Tabii kimleri sorguya alacak, kimlere ne sorular sorulacak bu başsavcılığın görevi” diyen Çavuşoğlu “Soruşturma kapsamında başsavcı adına ben şu kişiye bu kişiye soru sorulacak veya sorulmayacak diyemem ama yine Kaşıkçı’nın nişanlısıyla ilgili yine soruşturmalar devam ediyor, biliyorsunuz ifadeleri alındı. Hiç kimsenin kafasında bir soru işareti kalmayacak şekilde durumun açıklığa kavuşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.