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Kaşıkçı Cinayeti BM’ye Taşınıyor

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

BM’nin yargısız infazlardan sorumlu özel temsilcisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili “bağımsız uluslararası bir soruşturma” için gelecek hafta Türkiye’ye gideceğini bildirdi

Kaşıkçı Cinayeti BM’ye Taşınıyor

BM’nin yargısız infazlardan sorumlu özel temsilcisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili “bağımsız uluslararası bir soruşturma” için gelecek hafta Türkiye’ye gideceğini bildirdi.

Agnes Callamard, yaptığı açıklamada “Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini incelemek üzere bağımsız bir soruşturmaya başkanlık edecek ve 28 Ocak ile 3 Şubat 2019 arasında Türkiye’de olacağım” ifadelerini kullandı.

Callamard, suçun işlendiği koşulları ve devletlerle kişilerin sorumluluğunun niteliği ve ölçeğini değerlendireceğini söyledi.

Callamard, soruşturmanın sonucunu ve önerilerini BM İnsan Hakları Konseyi’ne 2019’un Haziran ayında yapılacak oturumda sunacağını kaydetti.

Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada geçen yıl 21 Suudi vatandaşının davayla ilgili olarak gözaltına alındığı bunların 11’i hakkında iddianame hazırlanarak mahkemeye sevk edildikleri belirtilmişti.

Bu ay başında ise savcı, gözaltındaki 11 kişinin beşinin ölüm cezasıyla yargılandıklarını kaydetmişti.

Fransız akademisyen Callamard, New York’taki Columbia Üniversitesi Küresel İfade Özgürlüğü bölümünün başkanı. Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi’ne rapor veren Callamard’ın görevi dünya genelinde infazları incelemek.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için uluslararası bir soruşturma başlatma zamanının geldiğini söyledi.

A Haber televizyonuna konuşan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu uluslararası düzeye taşımak için hazırlık yapılmasını istediğini söyledi ve BM raportörünün de konuyla ilgili Türkiye’ye geleceğini belirtti.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunabilmiş değil.

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