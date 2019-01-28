Kaşıkçı Cinayeti BM’ye Taşınıyor

BM’nin yargısız infazlardan sorumlu özel temsilcisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili “bağımsız uluslararası bir soruşturma” için gelecek hafta Türkiye’ye gideceğini bildirdi.

Agnes Callamard, yaptığı açıklamada “Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini incelemek üzere bağımsız bir soruşturmaya başkanlık edecek ve 28 Ocak ile 3 Şubat 2019 arasında Türkiye’de olacağım” ifadelerini kullandı.

Callamard, suçun işlendiği koşulları ve devletlerle kişilerin sorumluluğunun niteliği ve ölçeğini değerlendireceğini söyledi.

Callamard, soruşturmanın sonucunu ve önerilerini BM İnsan Hakları Konseyi’ne 2019’un Haziran ayında yapılacak oturumda sunacağını kaydetti.

Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada geçen yıl 21 Suudi vatandaşının davayla ilgili olarak gözaltına alındığı bunların 11’i hakkında iddianame hazırlanarak mahkemeye sevk edildikleri belirtilmişti.

Bu ay başında ise savcı, gözaltındaki 11 kişinin beşinin ölüm cezasıyla yargılandıklarını kaydetmişti.