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Kaşıkçı Cinayeti Davasındaki Karara Türkiye ve BM'den Tepki

08.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi mahkemesinin verdiği karara, Türkiye’den ve BM'den tepki geldi

Kaşıkçı Cinayeti Davasındaki Karara Türkiye ve BM'den Tepki

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi mahkemesinin verdiği karara Türkiye’den ve BM'den tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda verilen cezaların Türkiye’nin ve uluslararası kamuoyunun beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi.

Altun mesajında öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cansız bedeninin nerede olduğunun, öldürülmesini kimin istediğinin, yerel işbirlikçilerin bulunup bulunmadığının dava sonucunda da ortaya çıkmadığını bunun da Suudi Arabistan’da yapılan yargılamaya gölge düşürdüğünü belirtti.

Altun ayrıca Suudi yetkililere Türkiye’de davaya ilişkin yürütülen yargı sürecinde işbirliği çağrısında bulundu ve Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin aydınlatılmasının yasal ve vicdani bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan’ın sanıklar hakkında verdiği karara bir tepki de Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard’tan geldi. Callamard da verilen yargı kararının adil, uygun ve şeffaf olmadığını ifade etti. Callamard Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yargı sürecini bir “yargı komedisi” olarak niteledi. Callamard, ABD istihbarat birimlerinin de bu cinayate ilişkin ellerindeki bilgileri paylaşmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Sanıkların idam cezasına çarptırılmamasını memnuniyetle karşıladığını bu sayede bu sanıkların sonsuza kadar susturulmuş olmadıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan’da mahkeme dün açıkladığı kararıyla sanıklardan beşine 20 yıl, birine 10 yıl, ikisine de 7’şer yıl hapis cezası verdi.

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