Kaşıkçı cinayeti: Erdoğan tüm kartları açtı mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan "vahşi bir cinayete kurban gittiği" için çıkamadığını, aradan üç hafta geçtikten sonra söyledi. Erdoğan, İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin de kendisinin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra görevden alındığını, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetini çözmeye kararlı olduğunu belirtti. Erdoğan, Suudi yönetimine de "Kaşıkçı'nın ölümüne karıştığı için tutukladığınız 18 kişi Türkiye'de yargılansın" teklifinde bulundu.

Bu sözler AKP hükümetinin ilk dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'a ait. Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevinde de bulunmuş olan Yakış, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından yaşananların, Türkiye'nin Arap dünyasıyla "iyi diplomatik ilişki kuramadığını" da ortaya koyduğu görüşünde.

"Yeni pazarlık süreci yaşanabilir"

Yaşar Yakış, Erdoğan’ın bu teklifiyle birlikte Ankara-Riyad hattında yeni bir pazarlık sürecinin yaşanabileceğine işaret ediyor. Erdoğan'ın Suudi yönetimine "Benim elimde de sizi rahatsız edecek bir şeyler var" mesajı verdiğine ancak bu mesajın yerini bulmasının zor olduğuna dikkat çeken Yakış, Kaşıkçı ortadan kaybolur kaybolmaz Türkiye'nin konsolos Uteybi'yi sorguya alabilecekken almadığını söylüyor.

Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla doğrudan bağlantıları olduğu düşünülen, İstanbul'a uçakla geldikleri belirlenen Suudi ekiplerin de, Türkiye'den ayrılmadan sorguya çekilebileceğini ancak Türkiye'nin bunu tercih etmediğini belirten Yakış, "Suudi Arabistan'ın cinayeti nasıl örtbas ettiği sorgulanmaya devam edecektir. Bu sorgulamadan Türkiye de payını alacaktır" çıkışında bulunuyor.

"Suudilerden izin beklemeye gerek yoktu"

Türkiye, Suudi Arabistan'dan izin almadan ilk aşamada konsolosluğu aramaktan geri durmuştu. Suudi yönetiminden izin çıkınca konsolosluğu arayan Türkiye, konsolosun da diplomatik dokunulmazlığı olduğu için sorgulanamayacağı öngörüsüyle hareket etmişti. Yaşar Yakış ise "Kaşıkçı'nın konsoloslukta ortadan kaybolduğu anlaşılır anlaşılmaz hemen konsolosluk kuşatılabilirdi, konsolos sorgulanabilirdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan izin beklemesine gerek yoktu" diyor. Yakış'a göre Türkiye'nin böyle hareket etmesi Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının üzerindeki şüphelerin Türkiye üzerinde de yoğunlaşmasına neden oldu. Yakış, "Çünkü Türkiye Suudi Arabistan'la öteden beri yaşadığı gerilimin Kaşıkçı cinayeti yüzünden büyümesini istemedi. Türkiye, cinayetten öte Suudi Arabistan'la ilişkilerinin bozulup bozulmayacağına odaklandı" diyor.