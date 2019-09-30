Kaşıkçı cinayeti - Erdoğan Washington Post'a yazdı: Soruları sormaya devam edeceğiz, gerçek dost acı söyler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan yazısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yaklaşık 1 yıl önce ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Erdoğan; "Kaşıkçı'nın bedeni nerede? Suudi gazetecinin ölüm fermanını kim imzaladı? Aralarında bir adli tıp görevlisinin de bulunduğu 15 katili iki uçakla İstanbul'a kim yolladı?" diye sordu.

Suudi Arabistan'ı dost bir ülke olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Gerçek dost acı söyler" diyerek bu ülkedeki yargı sürecini eleştirdi.

Erdoğan, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, "11 Eylül 2001'deki terör saldırıları sayılmazsa", muhtemelen 21. yüzyılın en etkileyici ve tartışmalı olayı olduğunu yazdı.

Başka hiçbir olayın uluslararası düzen için böylesi bir tehdit oluşturmadığını belirten Erdoğan, "Üzerinden 1 yıl geçmişken dünya kamuoyunun ne olduğuyla ilgili bu kadar az şey bilmesi ciddi bir endişe kaynağı" dedi.

"Bu ölümün bütün yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmayacağı çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecek" diyen Erdoğan, yazısını şöyle sürdürdü: