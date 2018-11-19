"Kaşıkçı cinayeti Fransa'yı sıkıntıya soktu"

Le Drian'ın Türkiye'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir bilgi gelmediğine yönelik açıklamasını değerlendiren Merchet, "Türkiye'nin Fransa'ya bilgileri verdiğine dair şüphe yok. Kanada Başbakanı'nın (Justin Trudeau) da ses kayıtlarını dinlediğine dair yaptığı açıklama, bu bilgilerin Fransa'ya da ulaştığının bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Merchet, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Suudi Arabistan'la ilişkileri iyi tutmaya çalıştığını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilişkilerinin iyi olmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Fransa'nın stratejik müttefiki olduğunu belirten Merchet, Kaşıkçı cinayeti ve Yemen konularının Fransa'nın Suudi Arabistan'la ilişkilerini zorlaştırdığını ifade etti ve "Bu olay Fransa'yı sıkıntıya soktu." dedi.

Merchet, Le Drian'ın Türkiye'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin bilgilerin ve ses kayıtlarının geldiğini ve bilgisi olduğunu açıklaması durumunda Suudi Arabistan ile ilişkilerin kötüleşeceğine işaret ederek, Riyad yönetimiyle ilişkileri iyi tutmak adına Türkiye'den bir bilgi gelmediği yönünde açıklama yaptığını vurguladı.

Merchet, Suudi Arabistan'ın olayın ciddiyetinin farkında olmadığını kaydetti. Bu cinayetin arkasında Suudilerin olduğunu ancak bu konuda daha fazlasını bilmediğini dile getiren Merchet, "Kaşıkçı cinayetinin Muhammed Bin Selman'ı zayıflattığı açık ve kendisinin de uluslararası toplumda imajı zedelendi." diye konuştu. Merchet, Veliaht Prens Bin Selman'ın akıbetinin ne olacağını bilmenin zor olduğunu ifade etti.

Fransa'nın Suudi Arabistan'la iyi ilişkilerini kaybetmek istemediğini vurgulayan Merchet, Fransa'nın Suudi Arabistan'la olan ilişkisi ile Macron'un Muhammed bin Selman'la ilişkisinin ayırt edilmesi gerektiğini kaydetti.

"(Kaşıkçı cinayeti ve Yemen için) Suudi Arabistan'a karşı daha sert olunması gerekiyor." diyen Merchet, bu konularda bir ilerleme kaydedebilmek için Avrupa'da da herkesin aynı görüşte olması gerektiğinin altını çizdi.