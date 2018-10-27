Kaşıkçı Cinayeti Riyad'ı Müttefikleriyle İlişkilerde Güç Duruma Soktu

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yeni suçlamalar gündeme gelirken Suudi krallığı, komşuları ve müttefikleri arasındaki ilişki de yakından izleniyor. Suudi Arabistan hükümeti geçen hafta en sonunda Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü doğruladı ve muhalif gazetecinin yumruklaşma sırasında öldüğünü iddia etti. Krallık ayrıca 18 kişinin tutuklanacağını da duyurdu. Ancak Türkiye, Kaşıkçı'nın hunharca işlenmiş bir cinayete kurban gittiği suçlamasından geri adım atmıyor.

Suudi Arabistan, küresel arenada özel bir yere sahip. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan ülke, başta Amerika olmak üzere Batı ve İran rejimi arasında tampon bölge işlevi görüyor.

Kaşıkçı'nın ölümü ise Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini yeniden gündeme taşıdı.

Robin Wright, uluslararası güvenlik uzmanı: ”Kaşıkçı cinayeti, sadece Suudi Arabistan'da değil tüm bölgede Batı'nın onyıllardır gözardı ettiği tüm meseleleri su yüzüne çıkardı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içinde yaptığı konuşmada Kaşıkçı'nın öldürülmesi emri verenlerin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.