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Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi istihbaratında "yeniden yapılandırma" adımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 23:57 | Son Güncelleme

Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens başkanlığında kurulan Bakanlık Komitesi, 3 yeni alt birim oluşturulması kararı aldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Genel İstihbarat Başkanlığını yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 3 yeni alt birim oluşturulmasına karar verildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kaşıkçı cinayetinin ardından Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında kurulan Bakanlık Komitesi, 25 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği toplantılarda, Genel İstihbarat Başkanlığının politikaları, uygulamaları ve yapısındaki boşluklar ile mevcut durumu değerlendirdi.

Genel İstihbarat Başkanlığı'nın geliştirilmesi programı kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli çözüm tavsiyelerinde bulunan Bakanlık Komitesi, hazırlanan "4 acil çözüme" de onay verdi.

Bu kapsamda, İstihbarat Başkanlığı'na bağlı şekilde; operasyonların İstihbarat Başkanlığı ve ulusal güvenlik stratejisine uygun olması için "Strateji ve Gelişim Genel İdaresi", kanunlar, uluslararası sözleşmeler ve insan hakları dikkate alınarak istihbarat operasyonlarının gözden geçirilmesi için "Hukuki İşler Genel İdaresi" ve operasyonları değerlendirmek ve onaylanmış prosedürlere uygunluğunu incelemek için "Performans Değerlendirmesi ve İç Denetim İdaresi" şeklindeki 3 alt birim oluşturulması kararlaştırıldı.

Dördüncü çözümün ise "istihbarat faaliyet komitesini aktifleştirme ve bu görevi yerine getirecek bir mekanizma oluşturma" şeklinde olduğu kaydedildi.

Riyad yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından, Kral Selman 20 Ekim'de yayımladığı kararnameyle, "Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında Bakanlık Komitesi kurulması" talimatı vermişti.

Söz konusu kararname ayrıca aralarında Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin de bulunduğu üst düzey 5 kişinin görevden alınmasını öngörüyordu.

Suudi Arabistan tarafından yapılan daha sonraki açıklamalarda, Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini Asiri'nin verdiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Genel İstihbarat Başkanlığı Suudi Arabistan

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