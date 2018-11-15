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Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında 5 idam istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan: "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamının istendiğini açıkladı.

Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." dedi.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiğini söyleyen Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadesini kullandı.

Şelan ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 21 şüpheliden 11'ine suç isnat edilerek dava dosyasının mahkemeye gönderildiğini belirtti.

Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaşıldığını kaydeden Şelan, Suudi gazetecinin öldürülmesi olayında suçlananlardan birinin, konsolosluktaki kameraları bozduğunu dile getirdi.

Şelan, görevden alınan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani hakkında ise yurt dışına çıkma yasağı getirildiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
başsavcı kaşıkçı Suudi Arabistan

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