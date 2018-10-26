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Kaşıkçı cinayeti şüphelileri için iade talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:06 | Son Güncelleme

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na iletildi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek, kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığı'ndan iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek, Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Adalet Bakanlığı, bugün savcılık talepnamesini ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdı.

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Cemal Kaşıkçı iade

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