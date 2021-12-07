‘‘Kaşıkçı Cinayeti Şüphelilerinden Biri Fransa’da Yakalandı’’

Fransız radyo kanalı RTL, Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinden birinin Paris yakınındaki Roissy Havaalanı’nda tutuklandığını bildirdi. Şüphelinin Salı günü tutuklandığı sırada Riyad’a giden bir uçağa binmek üzere olduğu kaydedildi. Reuters haber ajansına göre polis kaynakları gözaltına alınan şüphelinin adının Halid Aedh El Otaybi olduğunu bildirdi.

RTL, tutuklunun Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları’nın eski üyelerinden olduğunu ve Kaşıkçı’nın 2018 yılının Ekim ayında İstanbul’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde öldürülmesi olayına karıştığının sanıldığını bildirdi.

Reuters haber ajansı da Fransız polisinin Kaşıkçı cinayeti şüphelisi bir kişinin tutuklandığı haberini doğruladığını belirtti.

Tutuklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suudi Arabistan’da veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la yüz yüze görüşmesinden günler sonra geldi. Macron, Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan’I ziyaret eden ilk batılı lider oldu.

Reuters haber ajansına göre polis kaynakları gözaltına alınan şüphelinin adının Halid Aedh El Otaybi olduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansı Fransız polisine dayandırdığı haberinde tutuklanan şüphelinin arananlar listesinde olduğunu ve Fransa’nın Türkiye tarafından 2019’da çıkartılan yakalama kararı doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Habere göre polis kaynakları Fransız savcıların şüphelinin Türkiye’ye gönderilmesi için işlemlere başladığını kaydetti.

İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan bir raporda İngiltere tarafından yaptırım uygulanan El Otaybi’nin Kaşıkçı cinayetini hayata geçirmesi için Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gönderilen 15 kişilik ekibin üyesi olduğu belirtilmişti. Raporda 1988 doğumlu El Otaybi’nin İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğunda cinayetin ardından delillerin yok edilmesine karıştığı kaydedilmişti.

Fransa İçişleri Bakanlığı ve Paris’teki Suudi Büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına 2 Ekim 2018 tarihinde girdikten sonra kayıplara karışmış ve daha sonra konsolosluk binasında öldürüldüğü anlaşılmıştı.

Türkiye’nin cinayete karışan kişilerin iade edilmesi talebine karşın Suudi Arabistan yargılamayı kendisinin yapacağını belirtmiş ve beş kişiye idam cezası vermişti.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılı Ekim ayında İstanbul’da öldürülmesini incelediği raporunda Kaşıkçı’nın yakalanması ya da öldürülmesi planına onayı Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın verdiği sonucuna varmıştı.

2 Ekim 2018’de İstanbul’a giden Suudi ekibinde Kraliyet Mahkemesi’ne bağlı Suudi Çalışmaları ve Medya İlişkileri Merkezi’nin (CSMARC) üyelerinin de olduğu belirtilen raporda merkezin liderliğini Muhammed bin Selman’ın yakın danışmanlarından Suud el Kahtani’nin yaptığı belirtildi. Kahtani, 2018 yılının ortalarında kararlarını Veliaht Prens’in onayı dışında almadığını açıklamıştı.

Ekipte aynı zamanda Muhammed bin Selman’ın Hızlı Müdahale Gücü (RIF) adıyla bilinen elit koruma grubunun yedi üyesinin de yer aldığı belirtilen raporda, Veliaht Prens’i korumakla görevli Suudi Kraliyet Muhafızları’nın bir alt yapılanması olan RIF’in yalnızca Prens’e karşı sorumlu olduğu ve Prens’in talimatıyla Krallık’ta ya da yurtdışında muhaliflerin susturulması operasyonlarında daha önce de doğrudan yer aldığı belirtilmişti.

Veliaht Prens’in Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan Krallığı için bir tehdit olarak gördüğü sonucuna varılan raporda, Prens’in Suudi gazetecinin susturulması için gerekli olması durumunda şiddet kullanılmasını da güçlü şekilde desteklediği kaydedilmişti.

Raporda, ‘‘Suudi yetkililer Kaşıkçı’ya karşı adı bilinmeyen bir operasyonu önceden planlamış olsalar da Suudi yetkililerin muhalif gazeteciye zarar vermek için ne kadar ileri gitmeyi önceden planladıklarını bilmiyoruz’’ denilmişti.

Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Türkiye’de devam eden yargılamanın beşinci duruşması ise 23 Kasım Salı günü yapılmıştı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aralarında eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Bin Muhammed El Asırı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı Suud Al Kahtani'nin de yer aldığı 26 firari sanık yargılanıyor.

İddianamede Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme olayına karıştıkları iddia edilen Mansur Osman Abu Hüseyin, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Muhammed A. Tubaigy, Mustafa Muhammed M. Al-Madani, Saif Saad Q. el-Kahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Muhammed Saad H. Alzahrani, Naif Hasan S. Alarifi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Halid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni'n tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Bin Muhammed El Asırı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı Suud Al Kahtani hakkında da ‘‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme'’’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Cemal Kaşıkçı davasının altıncı duruşması 24 Şubat’ta 2022’de görülecek.

