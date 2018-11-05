Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan örtbas etmek için Türkiye'ye 'uzmanlar gönderdi'

BBC'ye bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından İstanbul'daki Başkonsolosluğuna bir toksikolog (zehir bilimci) ve bir kimya uzmanı gönderdiğini söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey yetkiliye göre Ankara, Suudi Arabistan'ın bu uzmanları, Türk ekiplerin girişi öncesi Başkonsolosluğun temizlenmesi için gönderdiğine inanıyor.

Suudiler geçen ay Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmiş fakat 2 Ekim'de tam olarak neler yaşandığıyla ilgili çelişkili bilgiler vermişti.

Türk yetkililer Kaşıkçı'nın boğulduktan sonra bedeninin parçalara ayrıldığını düşünüyor.

Kaşıkçı'nın iki oğlu Pazar günü Washington'da Amerikan CNN televizyouna konuşmuş, "Artık tek istediğimiz onu Medine'deki aile mezarlığımıza gömebilmek. Bunu Suudi yetkililere ilettik ve umarız bir an önce gerçekleşir" demişlerdi.

Son iddialar neler?

Pazartesi günü BBC'ye bilgi veren üst düzey yetkilinin sözleri, Sabah gazetesindeki haberle paralellik gösteriyor.