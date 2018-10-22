Kaşıkçı cinayeti yargılamasını İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yapacak

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) WASHİNGTON Post yazarı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünün Suudi yetkililer tarafından resmen açıklanmasıyla birlikte akıllara, başta konsolos olmak üzere cinayete karışan tüm isimlerin yargılanmasının nasıl yapılacağı sorusu geldi. Kaşıkçı Cinayeti soruşturması ve davasında tek yetkilinin Türk mahkemeleri olduğunun altını çizen hukukçular, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanacak iddianameyle birlikte başta Başkonsolos Muhammed Uteybi olmak üzere tüm şüpheliler hakkında İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılacağını belirttiler. Hukukçular ikinci adımın ise Uteybi ve diğer şüphelilerin, 'suçluların iadesine dair sözleşme' kapsamında Suudi Arabistan'dan iadesinin istenmesi olacağını kaydettiler. TÜRKİYE, KAŞIKÇI CİNAYETİNE KARIŞANLARIN İADESİNİ İSTEYECEK Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun büyükelçilik sıfatında olmadığı için Kaşıkçı Cinayeti Davası'na Türk mahkemelerinin bakmakla yetkili olduğunu söyleyen Ceza Hukukçusu Av. Celal Ülgen, “İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla birlikte iddianame hazırlanacak ve dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılacak. Bu aşamadan sonra soruşturma Interpol ile birlikte yürütülecek. Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler ve cinayetle ilgisi olan şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarılacak. Interpol tarafından kırmızı bültenle arananlar listesine alınacak olan zanlıları Türkiye, suçluların iadesine dair sözleşme kapsamında isteyecektir" diye konuştu.

KONSOLOS KIRMIZI BÜLTENLE ARANACAK Ülkesine giden Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin de polis fezlekesi ya da iddianamenin tamamlanmasının ardından kırmızı bülten çıkartılarak Interpol aracılığıyla aranacağını kaydeden Ülgen “Türk yargı makamları dava açıldıktan hemen sonra konsolosun iadesini isteyecektir" dedi. “DAVA AÇILABİLMESİ İÇİN CİNAYET İTİRAFI YETERLİ DEĞİL" Avukat Celal Ülgen soruşturma sonunda dava açmak için tek başına 'öldürüldü' itirafının yeterli olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: “'Ben yaptım' demekle olmaz. Cesedin tümünün bulunması da şart değil. Davanın açılması için ciddi deliller gerekiyor. Geç kalındığı için suç delilleri yok edilmiş gözüküyor. Mükemmel cinayet yoktur, sözünden Türk polisinin buna rağmen delillere ulaşacağına inanıyorum" “KAŞIKÇI CİNAYETİ YARGILAMASINDA TEK YETKİLİ TÜRK MAHKEMELERİ" Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve kovuşturmada tek yetkilinin Türk adli makamları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersan Şen de, “Kaşıkçı'nın cesedi bulunsa da bulunmasa da savcılık, makul sürede davayı açacaktır. Cinayet davası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılacaktır. Suudi Arabistan'ın yargı yetkisi yoktur. Yaptığı açıklamalarla süreci ve Türkiye'yi yönlendiremez. Elçilik ve konsolosluklar bu tür olaylarda ülkelerin kendi toprakları değildir" dedi.