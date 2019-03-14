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Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 19:32 | Son Güncelleme

ADALET Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 15 Kasım 2018 tarihinde 18 ve 21 Aralık 2018 tarihinde 2 şüpheli hakkında Kırmızı Bülten talebinde bulunulmuştu. İnterpol Genel Sekreterliğince, talebimize istinaden 01 Mart 2019 tarihinde kırmızı bülten yayınlanmıştır" denildi.

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