Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam talebi

Kaşıkçı için ölüm emrinin İstanbul'da verildiği de açıklandı.Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin hakkında suçlama yöneltilen 11 zanlıdan beşi için idam cezası istendi. Riyad'da basın toplantısı düzenleyen başsavcı yardımcısı Şalan el Şalan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin topladıkları bilgileri kamuoyu ile paylaştı. El Şalan, Kaşıkçı'nın ölüm sebebinin "boğuşma ve öldürücü dozda ilaç" olduğunu duyurdu. Kaşıkçı'nın cesedinin konsoloslukta parçalandığını dile getiren el Şalan, cesedin konsolosluk dışında bir işbirlikçiye teslim edildiğini söyledi.

Suudi yetkili, cesede ait parçaların nerede olduğunu bilmediklerini de dile getirdi.

Öldür emri İstanbul'da verildi

Savcı yardımcısı, Kaşıkçı'nın ülkesine geri dönmesi için ikna edilme çabalarının başarısız olmasının ardından öldürüldüğünü de aktardı. Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a geri götürme emrinin Suudi İstihbarat Ajansı'nın şef yardımcısı Ahmed el-Asiri tarafından verildiği belirtildi. El Şalan, Kaşıkçı için ölüm emrininse İstanbul'a giden ekibin başındaki kişi tarafından verildiğini söyledi. Suudi yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberi olmadığını vurguladı.