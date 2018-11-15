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Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam talebi

15.11.2018 15:40 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da savcılık Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beş kişi hakkında idam cezası istedi.

Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam talebi

Kaşıkçı için ölüm emrinin İstanbul'da verildiği de açıklandı.Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin hakkında suçlama yöneltilen 11 zanlıdan beşi için idam cezası istendi. Riyad'da basın toplantısı düzenleyen başsavcı yardımcısı Şalan el Şalan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin topladıkları bilgileri kamuoyu ile paylaştı. El Şalan, Kaşıkçı'nın ölüm sebebinin "boğuşma ve öldürücü dozda ilaç" olduğunu duyurdu. Kaşıkçı'nın cesedinin konsoloslukta parçalandığını dile getiren el Şalan, cesedin konsolosluk dışında bir işbirlikçiye teslim edildiğini söyledi.

Suudi yetkili, cesede ait parçaların nerede olduğunu bilmediklerini de dile getirdi.

Öldür emri İstanbul'da verildi

Savcı yardımcısı, Kaşıkçı'nın ülkesine geri dönmesi için ikna edilme çabalarının başarısız olmasının ardından öldürüldüğünü de aktardı. Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a geri götürme emrinin Suudi İstihbarat Ajansı'nın şef yardımcısı Ahmed el-Asiri tarafından verildiği belirtildi. El Şalan, Kaşıkçı için ölüm emrininse İstanbul'a giden ekibin başındaki kişi tarafından verildiğini söyledi. Suudi yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberi olmadığını vurguladı.

Amerikan New York Times gazetesi, hafta içerisinde yayınladığı haberinde, cinayete ilişkin tapelerde veliaht prensi olayla ilişkilendirebilecek bilgiler olduğunu yazmıştı.

Daha fazlasını okumak için: NYT: Veliaht Prensi Kaşıkçı cinayetiyle ilişkilendiren ses kaydı var

Riyad'dan bugün yapılan açıklamada veliaht prensin danışmanı Suud el-Kahtani'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildiği de aktarıldı.

Kaşıkçı cinayetini araştıran Suudi Başsavcı Suud el Muceb, soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da da temaslar ve incelemelerde bulunmuştu. İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşen el Muceb, Türkiye'nin elindeki delilleri Suudi Arabistan'a vermesini talep etmişti.

Suudi yetkililer soruşturma kapsamında toplam 21 Suudi vatandaşının gözaltına aldı. 21 kişiden 11'ine şu an için suçlama yöneltilmiş durumda. Üst düzey beş Suudi yetkili de görevden alındı. Türkiye, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklanan şüphelilerin iadesini istiyor. Ancak Riyad yönetimi, yargılamanın Suudi Arabistan'ta yapılacağını belirterek bu talebi reddetmişti.

DW/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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