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  4. Kaşıkçı cinayetinde adı geçen İsrailli firmanın davası basına kapalı görüldü

Kaşıkçı cinayetinde adı geçen İsrailli firmanın davası basına kapalı görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 22:03 | Son Güncelleme

Kaşıkçı cinayetinde adı geçen İsrailli firmanın davası basına kapalı görüldü

KUDÜS (AA) - Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelen, 20 ülkede 1400'den fazla kişiyi izlediği iddia edilen İsrailli siber gözetim firması "NSO Group"a kısıtlama getirilmesi talebiyle açılan davanın duruşması basına kapalı şekilde Tel Aviv'de görüldü.

Yerel basında yer alan habere göre, insan hakları örgütü Amnesty International'ın, İsrail yönetiminin, NSO Group'un ihracat lisansının iptal edilmesi, tartışmalı yazılımlarını yurt dışına özellikle de bu yazılımları kötü amaçlı kullanabilecek rejimlere satmasını engellemesi talebiyle açtığı davanın duruşması Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle duruşmayı basına ve halka kapatırken, davaya ilişkin basına bilgi verilmesini de yasakladı.

Duruşma öncesi alınan bu karar nedeniyle basın mensupları mahkeme salonundan çıkarıldı.

Amnesty International'ın İsrail Ofisi Sözcüsü Gil Naveh basın mensuplarına yaptığı açıklamada, davaya ilişkin konuşma yasağı getirilmesine tepki gösterdi.

- "NSO Group'un lisansı iptal edilmeli"

Söz konusu firmanın yazılımlarına ilişkin Naveh, "Onlar, bildiğimiz en tehlikeli siber silahlar ve düzgün şekilde denetlenmiyorlar. Bu nedenle NSO Group'un lisansının iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Naveh, bugünkü dışında başka bir duruşmanın olmasını beklemediklerini, davaya ilişkin kararın ilerleyen günlerde açıklanabileceğini sözlerine ekledi.

- Şirket hakkındaki suçlamalar giderek artıyor

İsrail şirketinin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti.

Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşu, Suudi Arabistan'ın NSO Group'tan aldığı "Pegasus" adlı casus yazılım teknolojisiyle Kaşıkçı'yı izlediğini ortaya çıkarmıştı.

ABD’li Ulusal Güvenlik Ajansının eski çalışanı Edward Snowden, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan özel röportajında, "Eğer NSO, Pegasus teknolojisini, geçmişi insan hakları ihlalleriyle dolu Suudi Arabistan’a satmamış olsaydı Cemal Kaşıkçı şu an hayatta olabilirdi." demişti.

Sosyal iletişim ağı WhatsApp da NSO Group hakkında, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı, 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediğini öne sürerek dava açmıştı.

NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil İsrailli siber gözetim firması NSO Group

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