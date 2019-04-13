"Kaşıkçı cinayetinde gerçekler ortaya çıkmalıdır"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Gerçekten bu cinayetin, nasıl koordine edildiği, nasıl karar verildiği ve uygulandığıyla ilgili hala cevaplandırılması gereken sorular var. Uluslararası topluluğun işidir tabii ki bunu canlı tutmak. Bununla ilgili kesinlikle gerçekler ortaya çıkmalıdır." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nın ikinci gün oturumları Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde devam ediyor.

Seminerde, "Körfez Bölgesindeki Gelişmelere Türkiye'nin Bakış Açısı" konulu konuşma yapan Bozkır, Körfez bölgesinde karmaşık bir tablo olduğunu belirtti.

Yemen'deki iç savaşın sadece bir insanı felaketi tetiklemediğini, aynı zamanda insanları Yemen'deki terörist gruplara karşı savunmasız bıraktığını aktaran Bozkır, "Yemen'de barış süreci tıkandı gibi gözüküyor. Bunun arkasında birçok sebep var. Stockholm toplantısı gerçekten uzun bir barış sürecinin ilk adımlarıydı. Kendi içinde önem arz ediyordu tarafların bir araya getirmesi nedeniyle. Bu toplantı bir yazılı doküman da üretmiş oldu. BM Güvenlik Konseyi tarafından da desteklendi bu." diye konuştu.