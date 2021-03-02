Kaşıkçı Cinayetinde Suudi Veliaht Prense Almanya'da Suç Duyurusu

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul’da öldürülmesinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında Almanya’da suç duyurusunda bulundu. Almanya Başsavcılığı, suç duyurusunun işleme alındığını doğruladı.

RSF’in Almanya şubesi Başkanı Christian Mihr, suç duyurusunu Almanya’da yapmalarını ülkedeki ‘Devletler Hukuku Ceza Kanunu’nun suçun nerede işlendiğinden bağımsız, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda yargılama yetkisi vermesiyle gerekçelendirdi.

Suç duyurusunda Muhammed bin Selman’ın yanısıra, kraliyet ailesinin Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan dört üyesinin adının da yer aldığını açıklayan Mihr, Suudi Arabistan’da gazetecilerin sistematik baskı altında tutulduklarını ve Kaşıkçı olayında olduğu gibi ortadan kaldırılma tehlikesiyle karşı karşı kaldıklarını söyledi.

Kaşıkçı cinayetinde baş zanlıların hala cezalandırılmadığını hatırlatan RSF Başkanı Mihr, ellerindeki belgelere göre şu anda Suudi Arabistan’da en az 33 gazetecinin hapiste bulunduğunu, bu kişilere işkence yapıldığını, yaşamlarının tehdit altında olduğunu ifade ederek, Kaşıkçı cinayetinin yanısıra söz konusu suçların aydınlatılabilmesi için Alman başsavcının bir an önce inceleme başlatmasını talep etti.