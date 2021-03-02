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Kaşıkçı Cinayetinde Suudi Veliaht Prense Almanya'da Suç Duyurusu

02.03.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Kaşıkçı Cinayetinde Suudi Veliaht Prense Almanya'da Suç Duyurusu

Sınır Tanımayan Gazeteciler, suç duyurusunu Almanya’da yapmalarını ülkedeki ‘Devletler Hukuku Ceza Kanunu’nun suçun nerede işlendiğinden bağımsız, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda yargılama yetkisi vermesiyle gerekçelendirdi

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul’da öldürülmesinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında Almanya’da suç duyurusunda bulundu. Almanya Başsavcılığı, suç duyurusunun işleme alındığını doğruladı.

RSF’in Almanya şubesi Başkanı Christian Mihr, suç duyurusunu Almanya’da yapmalarını ülkedeki ‘Devletler Hukuku Ceza Kanunu’nun suçun nerede işlendiğinden bağımsız, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda yargılama yetkisi vermesiyle gerekçelendirdi.

Suç duyurusunda Muhammed bin Selman’ın yanısıra, kraliyet ailesinin Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan dört üyesinin adının da yer aldığını açıklayan Mihr, Suudi Arabistan’da gazetecilerin sistematik baskı altında tutulduklarını ve Kaşıkçı olayında olduğu gibi ortadan kaldırılma tehlikesiyle karşı karşı kaldıklarını söyledi.

Kaşıkçı cinayetinde baş zanlıların hala cezalandırılmadığını hatırlatan RSF Başkanı Mihr, ellerindeki belgelere göre şu anda Suudi Arabistan’da en az 33 gazetecinin hapiste bulunduğunu, bu kişilere işkence yapıldığını, yaşamlarının tehdit altında olduğunu ifade ederek, Kaşıkçı cinayetinin yanısıra söz konusu suçların aydınlatılabilmesi için Alman başsavcının bir an önce inceleme başlatmasını talep etti.

Christian Mihr, Alman hukukunun Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına karşı dava açarak, insanlığa karşı işlenen suçların cezalandırılması konusunda dünya çapında öncü olabileceğini kaydetti.

İlk yorumlar, başsavcılığın başvuruyu kabul edip, işleme almasıyla başlayan sürecin, mahkemede dava açılmasına kadar sürebileceği yönünde. Hukukçular, Almanya'da 2002 yılında yürürlüğe giren Devletler Hukuku Ceza Kanunu’ndan yola çıkılarak, Suriye'deki savaş suçlarına yönelik davaların açıldığını, son olarak geçen ay Koblenz Mahkemesi’nde görülen davada, Suriye’de tutuklulara işkence yaptığı gerekçesiyle yargılanan Eyad A. adlı sanığın "insanlığa karşı suçlara yardım ve yataklık ettiği" gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtiyor.

Almanya Başsavcılığı, Almanya ile doğrudan ilgisi olmayan bu davayı, uluslararası ceza hukuku kapsamında evrensellik ilkesi gereği açtığını duyurmuştu.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesiyle ilgili raporunu geçen hafta kamuoyuna açıklamıştı. Raporda, Kaşıkçı’nın yakalanması ya da öldürülmesi planına onayı Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın verdiği sonucuna varılmıştı.

59 yaşındaki Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamış ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayet iddialarını önce reddeden Suudi Arabistan, daha sonra gizli bir operasyondaki iletişim hatası sonucu Kaşıkçı’nın öldüğünü öne sürmüş, ancak Veliaht Prens Muhammed bin Selman‘ın olayla ilişkisi bulunduğunu kabul etmemişti.

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