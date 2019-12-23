Kaşıkçı cinayetinde Suudi yargısı beklentileri karşılamadı

Türkiye ve İngiltere’nin yanı sıra BM, Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler mahkemeyi eleştirdi.Suudi Arabistan’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davada verilen karar yoğun tepkilere neden oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, açıklanan kararın beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır" denildi. "Kaşıkçı’nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel işbirlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir" ifadesine yer verilen açıklamada Türkiye'nin Suudi makamlarından adli işbirliği beklentisi yinelendi.

Açıklamada "Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür" denildi. Altun: Dünyanın aklıyla dalga geçiliyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mahkemenin kararını “skandal” olarak niteledi. "Suudi mahkemesi Cemal Kaşıkçı suikastına ilişkin aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir hükme vardı" diyen Altun sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul’a özel bir jetle ölüm mangası gönderenler, Kaşıkçı’nın idam fermanını imzalayanlar, katledilen gazetecinin cesedini kaybedenler ve bu cinayeti örtbas etmek için çaba gösterenlere dokunulmazlık güvencesi verildi. Bu cinayeti bir avuç istihbarat görevlisinin işlediğini iddia etmek - en hafif itibarı ile - dünyanın aklıyla dalga geçmektir. Türkiye bu olayı aydınlığa kavuşturma çabalarını sürdürecek.” Birleşmiş Milletler: Adalet değil güldürü

Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard da Suudi Arabistan'daki yargılamayı bir “güldürü” olarak niteleyerek davada cinayeti planlayanların, tertipleyenlerin ya da cinayete “izin verenlerin ya da Veliaht Prens gibi göz yumanların” teşhis edilmemiş olduğuna dikkat çekti. Callamard "Tetikçiler suçlu bulundu, ölüme mahkum edildi. Planlayıcılar sadece serbestçe dolaşmıyorlar. Onlara soruşturmada ve yargılamada çok çok az dokunuldu. Bu da adaletin tam tersi. Bu bir güldürü” ifadelerini kullandı. Af Örgütü: Ne adalet ne de hakikat sağlandı Uluslararası Af Örgütü yargılamanın ortaya koyduğu sonucun "adaleti de hakikati de temin etmeyen bir aklamadan başka bir şey olmadığını" duyurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Suudi yargısının katil olduğu iddia edilen kişileri, öldürme emrini verenlerin teşhisi için çaba göstermeksizin yargıladığı düşünülecek olursa Cemal Kaşıkçı için adaletin yerine getirildiğini hissetmek zor ve şimdi de beş sanık, belki de çok fazla şey bilenler, idama mahkum edildi” diye yazdı.