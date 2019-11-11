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Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Uber CEO'su sözlerinden pişman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 07:43 | Son Güncelleme

En büyük 5. hissedarı Suudi Arabistan olan Amerikan Uber şirketinin CEO'su Dara Khosrowshahi, önce Cemal Kaşıkçı cinayetinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi, sonra sözlerinden pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Uber CEO'su sözlerinden pişman oldu

Amerikan HBO kanalında yayımlanan "Axios on HBO" programına katılan Uber CEO'su Khosrowshahi'nin, Kaşıkçı yorumları tartışmaya neden oldu.

'BU CİDDİ BİR HATAYDI'

Khosrowshahi, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Bu ciddi bir hataydı. Biz de hatalar yaptık. Mesela şoförsüz araçlar konusunda hata yaptık, sonra bunu durdurduk. İnsanlar hata yapar ancak bu, onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

'İNANMADIĞIM ŞEYLER SÖYLEDİM'

HBO'daki yayından kısa süre sonra Axios haber sitesine bir açıklama gönderen Khosrowshahi, önceki sözlerinden pişmanlık duyduğunu vurgulayarak, "O anda inanmadığım bir şeyler söyledim. Cemal Kaşıkçı'ya gelince elbette onun öldürülmesi kınanmıştır ve affedilecek bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

En büyük yatırımcılarından biri Suudi Arabistan yönetimi olan Kaliforniya merkezli Uber şirketi, Kaşıkçı cinayetinin ardından bu ülke ile olan ilişkileri sebebiyle zaman zaman eleştiri toplamıştı.

Mayıs ayında halka arz edilen Uber'in en büyük 5. hissedarı olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, o günkü koşullarda toplam değeri 3 milyar 400 milyon dolar olan hisselerin, yüzde 4,3'ünü satın almıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suudi Arabistan Uber

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