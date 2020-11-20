Kaşıkçı cinayetine karışan kişilerin Suudi Arabistan'da 'Ritz Carlton olayı'nda da görev aldığı ortaya çıktı

Guardian gazetesinin Ritz Carlton Oteli'nde gerçekleşen olayın 3. yılı dolayısıyla yayınladığı haberde, bazı şahitlerin ağzından yaşananlar anlatıldı.

Kaynakların isminin verilmediği habere göre, gözaltılar genellikle telefon görüşmeleriyle başladı.

Hedefteki kişiler, Veliaht Prens Muhammed bin Selman veya Kral Selman bin Abdülaziz ile sözde toplantılara çağrılarak gözaltına alındı.

Bazı iş adamlarına da kraliyet mahkemesi yetkililerinin onlarla evlerinde görüşeceği söylendi. Ancak bunun yerine güvenlik görevlileri gelerek bu kişileri beş yıldızlı bir hapishaneye dönüştürülen otele götürdü.

"DAYAK GECESİ"

Bir kaynak, "İlk gece herkesin gözleri bağlıydı ve neredeyse herkes, Mısır istihbaratının 'dayak gecesi' dediği şeye maruz kaldı. İnsanlara neden orada olduklarını bilip bilmedikleri soruldu. Kimse bilmiyordu. Çoğu dövüldü, bazıları kötü dövüldü. Stres pozisyonunda (kişinin duvara yapışık ayak parmakları üzerinde tutulması) duvara bağlı insanlar vardı. Bu saatlerce sürdü ve işkenceyi yapanların hepsi Suudi'ydi." dedi.