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Kaşıkçı Cinayetine Karışanların Kimlikleri Belirlendi

26.10.2018 20:16 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinde parmağı olan bazı Suudi zanlıların kimliğini belirlediklerini söyledi. Pompeo, bu kişilerin vizelerinin iptal edileceğini, başka ek önlemlerin de değerlendirildiğini kaydetti.

Kaşıkçı Cinayetine Karışanların Kimlikleri Belirlendi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın üç hafta önce öldürülmesi, Washington siyaseti üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Başkan Trump, böyle bir cinayetin İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda nasıl işlenmiş olabileceği sorusunu şöyle yanıtladı:

“Orijinal planları çok kötüydü. Çok kötü iş çıkardılar. Örtbas girişimleri ise örtbaslar tarihinin en kötülerinden biriydi. Çok basitti. Bunu hiçbir zaman düşünmemeleri gerekiyordu. Birisi çok fena hata yaptı, şimdiye kadarki en kötü örtbas girişimiydi.”

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta Suudi liderlerle yaptığı görüşmeden sonra Amerika’nın, elindeki kanıtlara dayalı olarak çoktan harekete geçtiğini söyledi. Pompeo,

“Sorumlulardan en az birkaçının kimliğini belirledik. Bunların arasında istihbarat örgütleri, Kraliyet Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı ve diğer Suudi bakanlıklarından, Kaşıkçı’nın ölümünde parmağı olduğundan şüphelendiğimiz kişiler var. Vize iptali dahil gereken adımları atıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cinayeti Suudi devletindeki kontrol dışı kişilerin işlemiş olabileceği iddiasını reddetti. Erdoğan, cinayetin ses kaydına ilişkin açıklama yapmadı.

Kimi uzmanlar, Erdoğan’ın elindeki verileri koz olarak kullanmak istiyor olabileceği görüşünde. Amerika’nın Suudi Arabistan eski Büyükelçisi James Smith,

“Türkler başka bir şeyin peşinde. İstediklerini elde etmeleri durumunda ne ses kaydı, ne görüntü kaydı, ne de vizelerin fotoğrafları ortaya çıkacak” dedi.

Kimi uzmanlara göreyse Erdoğan sadece küresel siyasi sahnedeki başrol oyuncularından biri olmak istemekle kalmıyor, İslam dünyasının liderliği için Suudi Arabistan’la rekabet ediyor.

“Suudi Arabistan, kutsal mekanların bulunduğu ülke olması açısından geleneksel olarak İslam dünyasının lideri olarak kabul ediliyor. Kaşıkçı cinayetinden sonraki gelişmelerin arka planında rekabetin de gündeme geldiğini söyleyebiliriz” diyen Kemal Kirişçi de o uzmanlardan biri.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin yol açtığı küresel tepkilere rağmen Riyad’da düzenlenen yatırım konferansında sıcak şekilde karşılandı. Konferansa iş ve siyaset dünyasının önde gelen birçok ismi ise katılmadı.

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