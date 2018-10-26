Kaşıkçı Cinayetine Karışanların Kimlikleri Belirlendi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın üç hafta önce öldürülmesi, Washington siyaseti üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Başkan Trump, böyle bir cinayetin İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda nasıl işlenmiş olabileceği sorusunu şöyle yanıtladı:

“Orijinal planları çok kötüydü. Çok kötü iş çıkardılar. Örtbas girişimleri ise örtbaslar tarihinin en kötülerinden biriydi. Çok basitti. Bunu hiçbir zaman düşünmemeleri gerekiyordu. Birisi çok fena hata yaptı, şimdiye kadarki en kötü örtbas girişimiydi.”

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta Suudi liderlerle yaptığı görüşmeden sonra Amerika’nın, elindeki kanıtlara dayalı olarak çoktan harekete geçtiğini söyledi. Pompeo,

“Sorumlulardan en az birkaçının kimliğini belirledik. Bunların arasında istihbarat örgütleri, Kraliyet Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı ve diğer Suudi bakanlıklarından, Kaşıkçı’nın ölümünde parmağı olduğundan şüphelendiğimiz kişiler var. Vize iptali dahil gereken adımları atıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cinayeti Suudi devletindeki kontrol dışı kişilerin işlemiş olabileceği iddiasını reddetti. Erdoğan, cinayetin ses kaydına ilişkin açıklama yapmadı.