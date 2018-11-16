Kaşıkçı cinayetine karşılık Gülen’in iadesi iddiası

Amerikan NBC News haber kanalı, ABD yönetiminin, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek üzere Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ilgili kurumlardan bilgi talep ettiğini iddia etti.

NBC News'un iki üst düzey ABD'li yetkili ve "konuyla ilgili bilgi sahibi" iki kişiye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin Ekim ayı ortasında ABD Adalet Bakanlığı, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD İç Güvenlik Bakanlığına, Gülen'in ülkeden gönderilmesi için yasal yolların ne olduğunu sorduğu aktarıldı. Habere göre Adalet Bakanlığı ile FBI'a Gülen'in iadesi için Türkiye’nin yaptığı iade başvuru dosyasının yeniden açılması için talimat verilirken İç Güvenlik Bakanlığına da Gülen’in ülkedeki yasal statüsü hakkında bilgi talebinde bulunuldu.

Habere göre Beyaz Saray'a Adalet Bakanlığından verilen yanıtta Türkiye'nin Gülen'in iadesi için iki yıl önce yaptığı başvurunun yeniden incelenmesi sonucunda iade için bir dayanağa rastlanmadığı ve yeni bir kanıtın da ortaya çıkmadığı belirtildi. Bunun üzerine Trump yönetiminin Gülen'i ülkeden yasal yollardan çıkarmak için başka ne tür seçenekler bulunduğunu sorduğu ve özellikle oturum izninin ayrıntılarıyla ilgilendiği, bunun üzerine yetkili kurumların Gülen'in ABD yasalarını ihlal ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ilettiği kaydedildi.