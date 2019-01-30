Kaşıkçı Cinayetini Araştıran BM Heyeti İstanbul’daki Çalışmalarını Sürdürüyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet bugün İstanbul’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazetecilerle görüştüler.
Heyet, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ve Dernek Genel Koordinatörü Fatih Öke ile aralarında Kaşıkçı cinayetini konu alan “Diplomatik Vahşet” adlı kitabı yazan Sabah gazeteci muhabirleri Ferhat Ünlü ve Abdurrahman Şimşek’in de bulunduğu gazetecilerle ayrı ayrı görüşerek, sorular sordu.
Öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın yakın arkadaşı olan, cinayetle ilgili olarak ilk günlerde kamuoyunu sürekli bilgilendiren Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, yarın görüşmeyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek
Suudi Arabistan BM Heyetine hala yanıt vermiş değil
Suudi Arabistan’ı ziyaret etmek, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda incelemelerde bulunmak ve Ankara’daki Suudi Arabistan Büyükelçi’siyle görüşmek isteyen Birleşmişler Heyeti’ne henüz Riyad’dan bir yanıt gelmedi.
Raportör Callamard liderliğindeki Birleşmiş Milletler heyeti dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptıkları ve dört saat süren görüşmede, 2 Ekim’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarını dinledikleri belirtildi.
İngiliz avukat Helena Kennedy ve Dünya Adli TıpAkademisi Eski Başkanı Müdürü Prof. Dr. DuarteNuno Vieira ve BM raportörü Callamard’dan oluşan heyet Perşembe günü yeniden Ankara’ya dönecek.
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, hazırlayacağı raporu Haziran ayında merkezi Cenevre’de bulunan BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunacak. Callimard, raporun en geç Mayıs ayının sonunda kamuoyuna açık olacağı açık hale geleceğini açıkladı.
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