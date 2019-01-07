Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisinin akıbeti belirsiz

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini düzenleyen ekibin başında olduğu iddia edilen Suud el-Kahtani'nin cinayetin ortaya çıkmasının ardından sırra kadem bastığını ve akıbeti hakkında çelişkili bilgiler olduğunu yazdı.

Washington Post'ta Kareem Fahim imzasıyla "Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen, eski kraliyet başdanışmanı sırra kadem bastı" başlıklı haber yayımlandı.

Haberde, Suudi yetkililer ve gazeteye bilgi veren Suudi vatandaşların, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın en yakın danışmanlarından biri olan ve Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gelen suikast timini yönettiği iddia edilen Kahtani'ye tam olarak ne olduğuna dair birbiriyle çelişkili açıklamalar yaptığına dikkat çekildi.

- Kahtani hakkındaki soru işaretleri

Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Kahtani'nin soruşturma altında olduğunu bildirdiğine işaret edilen habere göre, bir Suudi vatandaşı Kahtani'nin Cidde kentinde görüldüğünü söyledi, bir hükümet çalışanı ise Kahtani'nin başkent Riyad'daki kraliyet mahkemesinin ofislerinden birinde görüldüğünü belirtti.