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"Kaşıkçı cinayetinin failleri ve planlayıcıları yargılanmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 23:18 | Son Güncelleme

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin failleri ve planlayıcılarının yargılanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısı yaptı

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin failleri ve planlayıcılarının yargılanması çağrısında bulundu.

Partinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi, "İslami değerlerle bağdaşmayan çirkin bir cinayet" olarak nitelendirilerek kınandı.

Kaşıkçı'nın farklı konulardaki ılımlı reformist tutumuyla Körfez ülkeleri ile Arap coğrafyasında özgürlük ve demokrasi değerlerini şiddetle savunduğuna işaret edilen açıklamada, basın camiası ve Arap demokrasisinin, Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda daha önceden planlanan bir cinayetle önemli bir şahsiyetini kaybettiği ifade edildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılarak cinayetin failleri ve planlayıcılarının yargılanması çağrısı yapan Nahda Hareketi Partisi, Kaşıkçı'nın ailesi, arkadaşları ve destekçilerine başsağlığı diledi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı kınama Nahda Hareketi Partisi

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