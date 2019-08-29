Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani’nin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi en yakın danışmanlarından olan ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin de kilit ismi olan Suud El-Kahtani’nin öldürüldüğü iddia edildi. Daha önce de Suudi medyasında ortadan kaybolduğu haberleri yapılan ve Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan’da yürütülen soruşturmasında hakim karşısına çıkarılan 11 kişi arasında bulunmayan Kahtani’nin 6 gün önce zehirlenerek öldürüldüğü iddiası sosyal medya yer aldı. Norveç’te yaşayan Filistinli aktivist İyad El Bağdadi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Dün sabah, Suud El-Kahtani’nin zehirlenerek öldürüldüğü haberini aldım“ ifadelerini kullandı.

Geçen Ekim ayında Muhammed bin Salman’ın, Kaşıkçı’yı öldüren infaz timinde bulunan ve cinayetin kilit ismi olan Kahtani’nin siyanür ile zehirlendiği öne sürülürken Suudi yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini düzenleyen ekibin başında olduğu iddia edilen Suud El-Kahtani’nin geçtiğimiz Ocak ayında ortadan kaybolduğu ifade edilmişti.