"Kaşıkçı cinayetinin 'serseri bir operasyon' olmadığı bir kez daha teyit edildi"

New York Times gazetesi, "(Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed) Bin Selman'ın (muhalifleri susturmak için) gizli bir kolluk kuvveti kurması, Kaşıkçı cinayetinin, rahatsız edici bir eleştirmene karşı sadık saray mensuplarının yürüttüğü 'serseri bir operasyon' olmadığını bir kez daha teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetede, Yayın Kurulu imzasıyla, "Suudiler hakkındaki en son yalanı ortaya dökmek" başlıklı bir makale yayımlandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden önce muhalifleri susturmak için gizli operasyonlara onay verdiğine ilişkin gazetede çıkan haberlerin anımsatıldığı makalede, bu haberlerin İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda "soğuk kanlılıkla" işlenen Kaşıkçı cinayetinin ardından "o kadar da şaşırtıcı olmadığı" belirtildi.

- "Kaşıkçı cinayeti 'muhalif susturma' operasyonunun parçasıydı"

Makalede, Prens Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini inkar için ilk günden bu yana girişimlerde bulunduğuna işaret edilerek, şu görüşlere yer verildi: