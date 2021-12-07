HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri yakalandı

Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri yakalandı

07.12.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız basını, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından birinin Riyad seferini yapacak bir uçağa binmek üzereyken Paris'te gözaltına alındığını duyurdu.

Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri yakalandı

Fransız RTL radyosu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden birinin Salı günü başkent Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Riyad'a uçmak üzereyken gözaltına alındığını duyurdu.

RTL radyosu, Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi olduğu belirtilen Halid A.'nın Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından biri olduğundan şüphelenildiğini bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP de adli çevrelere dayandırdığı haberinde Fransa sınır polisinin Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından birini Paris'te gözaltına aldığını duyurdu. Haberde, 33 yaşındaki zanlının Riyad seferini yapacak bir uçağa binmek üzereyken yakalandığı, bugün mahkemeye çıkartılmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye tarafından aranıyordu

Zanlı hakkında, Türkiye'nin talebi ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından çıkartılan yakalama kararı olduğunu bildirildi.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ile ilgili olarak Türkiye'de de dava açılmış ve hakkında yakalama kararı çıkartılan 20 sanığın gıyabında yargılanmasına Temmuz 2020'de başlanmıştı.

Macron'un ziyareti sonrasında yakalandı

Kaşıkçı cinayetinin bir zanlısının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın Suudi Arabistan ziyaretinden yaklaşık bir hafta sonra yakalanması dikkat çekti. Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı ziyaret eden ilk Batılı lider olan Macron, ziyareti nedeniyle eleştirilmişti. Ancak Macron, Veliaht Prens ile temaslarında "insan hakları meselesinin" de gündeme geldiğine işaret ederek, bu konuda ilerleme olup olmadığının gelecek haftalar ve aylarda belli olacağını söylemişti.

Kaşıkçı cinayeti

59 yaşındaki muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim 2018'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamamış ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ilk başta inkâr etmiş ancak uluslararası baskılar sonucunda, Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğünü açıklamıştı. Ancak tüm aramalara rağmen Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamamıştı.

Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada ismi açıklanmayan beş sanık idam cezasına, üç kişi de ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dokuz ay sonra idam cezaları 20 yıla varan hapis cezalarına çevrilmişti.

ABD'de Biden yönetimi, Kaşıkçı'nın 2018'deki ölümüyle ilgili istihbarat raporunu 2021'in Mart ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. Raporda Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

AFP,Reuters,DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinin gördüğü anda yüzü düştü! Takı töreninde bu da olduGelinin gördüğü anda yüzü düştü! Takı töreninde bu da oldu
PARTNER Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Öldürdüğü kişinin ailesine duruşmada başsağlığı dilediÖldürdüğü kişinin ailesine duruşmada başsağlığı diledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki çocuk annesi kadın, bakıcıyla kayıplara karıştı

İki çocuk annesi kadın, bakıcıyla kayıplara karıştı

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Motorine 66 kuruş zam geliyor

Motorine 66 kuruş zam geliyor

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Kuyruk kilometrelerce uzadı! Akın ettiler

Kuyruk kilometrelerce uzadı! Akın ettiler

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.