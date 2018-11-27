Kaşıkçı cinayetiyle ilgili aranan kaçak malikaneye 33 bin lira ceza kesilmiş

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA’da dün Kaşıkçı cinayeti ile ilgili arama yapılan ve kaçak olduğu tespit edilen malikaneye 2016 yılında Yalova Belediyesi’nin 33 bin lira ceza kestiği ortaya çıktı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kapsamlı aramanın yapıldığı Suudi işadamı Muhammed Al Fozan’a ait Yalova'nın Samanlı köyündeki malikanenin 9 Temmuz 2014 yılında tarla olarak satın alındığı, imar izni olmayan tarlaya malikanenin kaçak olarak inşa edildiği belirlendi. İmar izni bulunmayan ve tarlaya kaçak olarak inşa edilen malikâne ile ilgili ilk tespiti Yalova Belediyesi’nin 2015 yılının Ağustos ayında yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine Yalova Belediyesi, kaçak olan malikâneyle ilgili 21 Ocak 2016 tarihinde 33 bin liralık ceza kesti.

Öte yandan Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de yapının resmiyette kaçak durumda olduğunu teyit ederek, malikaneyle ilgili İmar Barışı’ndan faydalanılması için başvuruda bulunup bulunmadığının bilinemediğini ancak İmar Barışı için gerekli ödemenin yapılmadığını bildirdi.

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