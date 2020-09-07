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Kaşıkçı davası: Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin sanıkları affetmesiyle, idam cezaları 20'şer yıl hapse dönüştü

07.09.2020 18:10 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada, 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi. Sanıklar daha önceki kararda idam cezasına çarptırılmış, ancak Kaşıkçı'nın ailesinin kendilerini affetmesi sonrası dosya yeniden açılmıştı.

Kaşıkçı davası: Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin sanıkları affetmesiyle, idam cezaları 20'şer yıl hapse dönüştü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada, 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Duruşmada 3 kişi de 7 ila 10 yıl arasında hapis cezası aldı.

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmada Kasım 2019'da 5 kişi idam cezasına çarptırılmıştı. 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası vermişti.

Mayıs ayında Cemal Kaşıkçı'nın oğlunun, cinayeti işleyenleri affettiklerini duyurmasının ardından dosya yeniden açılarak idam cezaları hapis cezasına dönüştürüldü.

Suudi Arabistan'da şeriat hükümleri uyarınca öldürülen kişinin ailesinin, cinayeti işleyen kişileri affetmesi durumunda idam cezaları hapis cezasına dönüştürülebiliyor.

Affetme süreci

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına 22 Mayıs'ta Twitter'daki hesabından bir açıklama yayımladı.

Babaları Cemal Kaşıkçı'yı öldürenleri bağışladıklarını belirten Salah, "Allah'ın rızasını kazanmak için bu kararı aldık. Kim bağışlarsa Allah onu mükafatlandırır" ifadelerini kullanmıştı. Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmaya güvenini ifade etmişti.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise, Salah Kaşıkçı'nın açıklamasına yanıt vererek, "Kimsenin katilleri bağışlama hakkı yoktur. Ne katilleri ne de bu cinayeti azmettirenleri affedeceğiz" demişti.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah, babasının ölümünün ardından kraliyet sarayında Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından da kabul edilmişti.

Salah Kaşıkçı, Riyad'da Kral Selman Veliaht Prensi ile bir araya gelmişti.

Amerikan Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına Suudi Arabistan tarafından milyonlarca dolar değerinde konutlar verildiğini ve binlerce dolarlık aylık ödemeler yapıldığını iddia etmişti.

Olay aydınlatılmadı

Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 59 yaşındaki Kaşıkçı'nın cesedi bulunamadı.

https://www.youtube.com/watch?v=omQ8Sm8-SgA

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA, cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği sonucuna ulaşmıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen 15 kişilik bir ekip tarafından başkonsoloslukta öldürüldüğüne ve hala bulunamayan cesedinin parçalanarak ortadan kaldırıldığına inanılıyor.

Riyad ise cinayette rolü olduğuna ilişkin tüm suçlamaları reddediyor.

Suudi Arabistan, başlangıçta Kaşıkçı'nın başına gelenlere dair bilgisi olmadığını iddia etmiş, daha sonra ülkede 5'i idam talebiyle 11 şüphelinin yargılanmalarına başlanmıştı.

Türkiye, Kasım 2019'daki mahkeme kararlarını tepkiyle karşılamış, olayın aydınlatılmadığını savunmuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır" demişti.

https://www.youtube.com/watch?v=K66RVWGWko0

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