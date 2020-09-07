Kaşıkçı davası: Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin sanıkları affetmesiyle, idam cezaları 20'şer yıl hapse dönüştü

Babaları Cemal Kaşıkçı'yı öldürenleri bağışladıklarını belirten Salah, "Allah'ın rızasını kazanmak için bu kararı aldık. Kim bağışlarsa Allah onu mükafatlandırır" ifadelerini kullanmıştı. Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmaya güvenini ifade etmişti.

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmada Kasım 2019'da 5 kişi idam cezasına çarptırılmıştı. 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası vermişti.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise, Salah Kaşıkçı'nın açıklamasına yanıt vererek, "Kimsenin katilleri bağışlama hakkı yoktur. Ne katilleri ne de bu cinayeti azmettirenleri affedeceğiz" demişti.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah, babasının ölümünün ardından kraliyet sarayında Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından da kabul edilmişti.

Amerikan Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına Suudi Arabistan tarafından milyonlarca dolar değerinde konutlar verildiğini ve binlerce dolarlık aylık ödemeler yapıldığını iddia etmişti.

Olay aydınlatılmadı

Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 59 yaşındaki Kaşıkçı'nın cesedi bulunamadı.

https://www.youtube.com/watch?v=omQ8Sm8-SgA

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA, cinayet emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği sonucuna ulaşmıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen 15 kişilik bir ekip tarafından başkonsoloslukta öldürüldüğüne ve hala bulunamayan cesedinin parçalanarak ortadan kaldırıldığına inanılıyor.