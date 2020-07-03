Kaşıkçı davası İstanbul'da başlıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 20 sanığın gıyaben yargılanmasına bugün İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıyor.

İddianamede iki baş sanık olarak Ahmet bin Muhammed el-Asiri ve Suud el- Kahtani hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer 18 hakkında sanık hakkında da "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanıkların "Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket ettikleri" belirtiliyor. İddianemede, Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğüne, daha sonra da cesedinin parçalanıp ortadan yok edildiğine işaret ediliyor.

BM Raporu'na da yer verildi

İddianamede BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard tarafından sunulan nihai rapora da yer verildi.