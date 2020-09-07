Kaşıkçı davasında idam cezaları hapis cezasına çevrildi

Suudi Arabistan'da mahkeme, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili davada, daha önce idam cezasına çarptırılan beş zanlının cezasını 20 yıl hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme davadaki diğer üç zanlıyı da yedi ila on yıl arasında hapis cezalarına çarptırdı. Kaşıkçı'nın oğulları, geçtiğimiz mayıs ayında babalarının katillerini affettiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan'da geçerli olan hukuk düzenine göre, bu sayede idam cezalarının hapis cezalarına dönüştürülmesinin önü açılmış oldu.

Cemal Kaşıkçı ile nişanlı olan Hatice Cengiz ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği kararı "maskaralık" olarak nitelendirdi. "Bugün Suudi Arabistan'da verilen karar adaletle alay ediyor. Uluslararası toplum bu maskaralığı kabul etmeyecek" dedi.

Cengiz bir diğer mesajında da, "Herkesin bildiği gibi bu cinayetin sorumlusu sadece burada hüküm giyen sekiz kişi değildir. Asıl odaklanılması gereken şey bu cinayeti düşünen, planlayan ve infaza karar verenlerdir" ifadesini kullandı.