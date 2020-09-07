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  4. Kaşıkçı davasında idam cezaları hapis cezasına çevrildi

Kaşıkçı davasında idam cezaları hapis cezasına çevrildi

07.09.2020 20:51 | Son Güncelleme

2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili görülen davada Suudi mahkeme, zanlıların idam cezalarını hapis cezasına çevirdi.

Kaşıkçı davasında idam cezaları hapis cezasına çevrildi

Suudi Arabistan'da mahkeme, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili davada, daha önce idam cezasına çarptırılan beş zanlının cezasını 20 yıl hapis cezasına çevirdi.

Mahkeme davadaki diğer üç zanlıyı da yedi ila on yıl arasında hapis cezalarına çarptırdı. Kaşıkçı'nın oğulları, geçtiğimiz mayıs ayında babalarının katillerini affettiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan'da geçerli olan hukuk düzenine göre, bu sayede idam cezalarının hapis cezalarına dönüştürülmesinin önü açılmış oldu.

Cemal Kaşıkçı ile nişanlı olan Hatice Cengiz ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği kararı "maskaralık" olarak nitelendirdi. "Bugün Suudi Arabistan'da verilen karar adaletle alay ediyor. Uluslararası toplum bu maskaralığı kabul etmeyecek" dedi.

Cengiz bir diğer mesajında da, "Herkesin bildiği gibi bu cinayetin sorumlusu sadece burada hüküm giyen sekiz kişi değildir. Asıl odaklanılması gereken şey bu cinayeti düşünen, planlayan ve infaza karar verenlerdir" ifadesini kullandı.

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de geldiği İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülmüştü. Cinayetle ilgili her türlü sorumluluğu olayın hemen ardından reddeden Riyad, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü ortaya çıkan ayrıntılar ve siyasi baskılar sonucunda kabul etmiş ve sorumluların cezalandırılacağını açıklamıştı.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard Suudi Arabistan'da iktidarı elinde bulunduran Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a muhalif olan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili hazırladığı raporda, cinayetten bin Selman'ın kişisel sorumluluğu olduğuna dair inandırıcı işaretler olduğunu belirtmişti.

Callamard bugünkü kararı “adalet parodisi” olarak nitelendirerek bu kararın “hukuki ve ahlaki bir meşruluğu yoktur” ifadelerini kullandı. Callamard bu kararın “adil ve şeffaf olmayan bir sürecin” sonunda geldiğini vurguladı.

Bu arada, Suudi Arabistan'da görülen davada, söz konusu cinayetin planlayıcısı olmakla suçlanan Suudi Arabistan İstihbarat Servisi'nin Başkan Yardımcısı Ahmed el Asiri ve Prens Selman'ın eski danışmanı Suud el Kahtani mahkeme tarafından suçlu bulunmadıkları için beraat etti.

Soruşturmayı yürüten Türk makamları ise, El Asiri ve El Kahtani'nin cinayetin planlayıcıları olduğunu öne sürüyor. Kaşıkçı Cinayeti ile ilgili, geçtiğimiz temmuz ayından bu tana Türkiye'de görülen davada, aralarında El Asiri ve El Kahtani'nin de bulunduğu 20 zanlı gıyabında yargılanıyor.

dpa,AFP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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