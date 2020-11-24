‘‘Kaşıkçı Davasında Tanık Olduğum İçin Tehdit Edildim’’

Mısırlı muhalif siyasetçi, “Kaşıkçı 2016'da bana Emir Muhammed bin Selman ile buluşacağını söyledi. Bir sonraki yılın bütçesi hakkında tartışmaya girmişler. Cinayetten önce ise İstanbul’da bir otelde buluştuk, bana ‘Mutlaka röportaj vermem lazım’ dedi. Sebebini sorduğumdaysa Suudi Arabistan'dan kendisinin arandığını, Kahtani'nin kendisini sert bir şekilde tehdit ettiğini söyledi. Cemal, o sırada hıçkırıklarla ağlamaya başladı, normalde çok sakin bir insandı’’ diye konuştu.

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Eymen Nur’la birlikte duruşmaya katılan Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz dava sonrası gazetecilere açıklama yapmadan adalet sarayından ayrıldı.

Eymen Nur: ‘‘Davada tanık olduğum için tehdit edildim’’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eymen Nur, kendisinin de Suudi Arabistan medyası ve Suudi Arabistanlı sosyal medya kullanıcıları tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Nur, ‘‘Sosyal medya ve televizyonlardan tehdit ediliyorum. Bu davada tanık olmamam için tehdit edildim. İstanbul’da 6 yıldır faaliyette olan televizyonumun logosu Muhammed bin Selman’ın sahibi olan bir şirket tarafından kopyalandı ve bir televizyon yayına başladı. Maalesef Suudi Arabistan’ın ne yargılaması ne de siyaseti şeffaf bir şekilde işlemiyor. Oradaki yargılamada elle tutulur bir şey olmadı’’ dedi.

Duruşmayı izleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da Suudi Arabistan’ın bu yargılamada Türkiye’yle işbirliği yapmadığını söyledi.

Aktay, ‘‘Şu an için bu konuda bir gelişme olduğuna dair bir bilgi yok elimizde. Böyle bir işbirliği yok başından itibaren. Suudi Arabistan yargı kurumu ile Türkiye yargı kurumları arasında ne yazık ki böyle bir işbirliği oluşmadı. İlk zamanlar gelen başsavcının talebi çok kabul edilebilir bir talep değildi, ‘Delilleri bize verin biz mahkemeleri yürütelim’ dedi. Baş şüphelilerin Suudi Arabistan’da yetkili durumda olduğu Suudi Arabistan’da adil bir mahkemenin olması mümkün değildi. Mahkeme Türkiye’de, olay Türkiye’de cereyan etmiştir. Gerçekten adalet kaygınız varsa Türkiye mahkemelerine güvenmekten başka bir yol yoktur. Adalet talebi varsa Türkiye mahkemelerine güvenmeleri lazım. Türkiye mahkemeleri peşin peşin karar vermez’’ dedi.